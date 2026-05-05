嘉義市長民調王美惠勝　張啟楷年輕選民領先

針對嘉義市長選舉民調顯示，張啓楷年輕人支持度勝王美惠，媒體人樊啓明在臉書發文表示看法。(照:樊啓明臉書) 中評社台北5月5日電／2026年嘉義市長選舉，民進黨提名“立委”王美惠參選，在野陣營則共推民眾黨前“立委”張啟楷出戰，《TVBS》4日公布最新嘉義市長民調，結果顯示，王美惠的支持度領先張啟楷6個百分點，但在年輕選民方面，張的支持度高於王。對此，資深媒體人樊啟明認為，嘉義市還有一拚的機會，他並列出張啟楷接下來應做的3件事。



根據《TVBS民調中心》公布的最新民調顯示，張啟楷獲得37%的支持，王美惠43%，張落後王6個百分點。交叉分析顯示，在20至29歲族群中，有57%的人支持張啟楷、37%支持王美惠；30至39歲族群方面，張的支持度為44%、王39%。不過在40歲以上族群方面，王美惠的支持度皆高於張啟楷，其中在40至49歲，王的支持度為52%、張31%，50至59歲中，王45%、張36%，60歲以上方面，40%支持王、32%支持張。



而在政黨傾向方面，90%民進黨支持者支持王美惠、3%支持張啟楷；國民黨支持者中，70%支持張、17%支持王；民眾黨支持者方面，91%支持張，6%支持王。至於中立選民，41%支持王美惠，23%支持張啟楷， 但有36%的人尚未決定。



樊啟明昨天在臉書發文表示，王美惠和張啟楷的支持度差距6%，而非外界之前預期一面倒的局面，顯示這場仗還可以打下去。他指出，交叉分析這份民調，張啟楷面臨三大挑戰，現任市長黃敏惠施政滿意度高達79% ，但上屆挺黃選民中，衹有44%願投張，高達40%流向王美惠 ，顯見藍營的執政紅利並未順利轉移。



樊啟明指出，張啟楷在40歲以上中高齡族群全面落後，更要警惕的是，38%市民對他沒意見，基層熟悉度明顯不足。



樊啟明認為，張啟楷要突破僵局，首要之務是強打“尊黃（敏惠）”牌，別只依賴民眾黨前主席柯文哲和現任主席黃國昌的相挺；其次，張啟楷必須更接地氣，以陸戰深入基層，把知名度轉化成好感度。最後，空戰精準對焦，善用在20至39歲年輕族群的領先優勢，“嘉義市還有一拚的機會”。



此民調訪問時間為2026年4月24日至30日晚間18：30－22：00；調查方法為市內電話後四碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問；有效樣本共948位20歲以上嘉義市民；抽樣誤差為95%信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內；經費來源為TVBS。