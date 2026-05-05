賴突訪史國　黃奎博：未來出訪比照辦理？

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 資料照） 中評社台北5月5日電／針對賴清德2日藉由搭乘史瓦帝尼國王專機前往該國參訪。政治大學外交系教授黃奎博4日受訪時表示，出訪邦交國有實質意義，但擔心其他11個邦交國都要比照史瓦帝尼要求增加經援。另外，是否比較困難抵達的邦交國都要用這種模式前往，甚至需考慮技術性的捐贈專機？



賴清德原訂4月22日要訪問非洲邦交國史瓦帝尼，但因塞舌爾、毛里求斯與馬達加斯加取消飛航許可，賴暫緩出訪。但賴清德5月2日突於臉書發文，表示已抵達史瓦帝尼，引發外界討論。有人認為這次是“外交突圍”，但也有人擔心出訪只是“精神勝利”，實質意義不大，且賴返程恐有不小風險。



根據台媒報導，黃奎博受訪時表示，賴清德這次算是“補考及格”，在4月出訪受阻後，想方設法終於找到中國大陸比較難以封鎖的途徑訪問史瓦帝尼。台灣的外交處境目前是“裡子大於面子”，雖然用比較罕見的方式抵達邦交國，但仍具有實質意義。



“只擔心未來每次出訪都要如此大費周章”！黃奎博分析，未來蕭美琴出訪，是否也會受到相關困擾？以後若都要史國專機飛四趟，協助台“元首”外交的話，實質的外交空間還是會萎縮，“更不用說飛安的問題”。比起蔡英文可以專機直飛史瓦帝尼，如今卻需要邦交國的幫助。



黃奎博強調，史瓦帝尼這次協助賴清德後，是否會要求台給予更多援助？台灣是否要幫忙？若幫忙以後，邦交國之間恐產生比價效應，其他邦交國恐怕也會對台灣有所求，這就是外交上的難題。另外，是否比較困難抵達的邦交國，都要用這種模式前往，甚至需考慮技術性的捐贈專機？



黃奎博指出，“理念相近國家可能會發聲明，但減少實質援助”！黃舉例，德國與捷克經外媒揭露，賴清德4月底出訪史瓦帝尼被取消飛航許可時曾向兩國爭取過境，但最後失敗。因此理念相近的國家在中國大陸的壓力下，可能減少對台更實質性的幫助，恐讓台灣外交空間萎縮。相關的隱憂需要“國安”團隊未雨綢繆、積極因應。

