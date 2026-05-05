藍今開黨團大會　軍購之亂讓氣氛詭譎

國民黨團召開黨團大會。（中評社 張嘉文攝） 藍委陸續抵達黨團大會現場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨內針對特別軍購預算版本該是新台幣3800億加N或者8千億吵翻天，國民黨“立法院”黨團今天早上召開黨團大會，原本主題是針對院會的“檢察總長”人事案投票，確認整體的投票意向，但因軍購之亂成為焦點，讓整體黨團大會氣氛有些詭譎，預計會中將持續尋求共識。



這場黨團大會預計開會時間是上午9點，但過了開會時間藍委才陸續抵達，藍委陳雪生在會議室內還打趣地說“在吵下去我就退黨”，意圖放鬆一下現場氣氛，讓其他藍委都笑了出來。



國民黨主席鄭麗文昨天上午接受廣播專訪時重申，軍購立場沒改變，且黨團多數支持3800億元＋N，從沒有動搖過，8000億元是少數意見，且要大家有外部壓力，就把鍋甩給她，由她來扛壓力。



而中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日將再度召集朝野協商，研商軍購特別預算條例草案，目前執政“行政院”版本《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案》強調1.25兆，一毛都不能少，和藍營為在野盟友的民眾黨則除了原有的4000億版本，傳出將再提大約8000億元的新版本，意即現有發價書加上後續第二批軍購，但要求行政部門必須等到美國公布第二批發價書後，才能編列預算。朝野離達成共識都還有一段距離。