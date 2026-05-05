賴搭史國專機出訪　侯漢廷嘆：恐形成慣例

針對賴清德突訪非洲史瓦帝尼，市議員侯漢廷在評論節目中提出分析。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北5月5日電／“海洋委員會主委”管碧玲力挺賴清德出訪“友邦”，強調必須千方百計尋求外交突破，且軍購預算必須在風雨飄搖中力求通過。新黨台北市議員侯漢廷直言，晏嬰使楚曾說“狗國才走狗門”，因為這不是單次的羞辱，一旦形成慣例之後，未來該怎麼辦？



侯漢廷4日在《新聞大白話》節目質疑，為什麼說賴清德偷偷摸摸，對我們的外交其實傷害很大？以前我們都讀過“晏嬰使楚”的故事，齊國的外交官晏嬰到了別的國家，結果人家羞辱他，不讓他走大門，給他開個小門、開個狗洞，晏嬰說：狗國才走狗門，如果是正常的話，應該要走大門。因為這不是單次的羞辱，因為一旦形成慣例之後，未來怎麼辦？



侯漢廷指出，今天賴清德用這種偷偷摸摸的方式，搭著人家的飛機跑過去，那請問下次別的“友邦”也要求比照辦理，我們的外交團隊答應還是不答應？或者下次，比賴清德層級更低的人員要到別的國家，或者是到非“友邦”，其他的國家也覺得：我有壓力，我有北京的壓力，我有各方面的一些考量！那就比照史瓦帝尼（斯威士蘭）專機模式，請你偷偷摸摸地過來，外交團隊怎麼拒絕？



“那為什麼賴清德可以？”侯漢廷表示，未來若沒遇到這種情況，表示其他國家對我們好，可是這個標準是誰設立的？這個門檻、這個慣例是誰先建立的？是民進黨的賴清德。所以不要吹這是突破，這根本是自我矮化、自我設限，從此之後對我們的外交，實質是大傷害。民進黨說“北京生氣就對了”？一件事對不對，和北京沒什麼關係，反過來講，北京開心的事，難道民進黨要很得意嗎？我們不幫軍人加薪，不去跟美國催貨軍購，北京也開心，照這個角度來看，民進黨才是中共同路人？