綠營炒作台北鼠患　李永萍嗆會打到自己

李永萍。（中評社 資料照） 中評社台北5月5日電／綠營炒作老鼠橫行台北市議題，被打臉根本是高屏影片“南鼠北送”，民進黨籍台北市議員林亮君也被踢爆“老鼠藥設局環保局”爭議。前台北市副市長李永萍4日在政論節目表示，台北市包括垃圾不落地、下水道分流等有許多配套政策，真要打鼠患，台南、高雄恐怕更嚴重，民進黨打過來打過去，會不會打到自己？



李永萍4日在政論節目《新聞大白話》感慨，林佳新講得很對，台北是最早實施垃圾不落地、且實施得很透徹的城市，公務體系對蟲災、鼠災都有很完整的監測系統，要說這樣有配套措施的城市會出現大規模鼠患，這件事情匪夷所思！



李永萍強調，更何況這跟我們一般人的經驗也不一樣，通常炒作這種議題必須跟民眾經驗連結，如果台北市民眾去餐廳吃飯也看到老鼠、去哪都看到老鼠，就會呼應這個議題。但一看就不是這樣，而是民進黨砸錢，用網軍、青鳥部隊在炒作的，卻弄不出來那麼多跟老鼠有關的照片或影片，所以才會有很可笑的所謂“南鼠北送”。



李永萍指出，什麼意思？就是明明那個老鼠是發生在高雄的中山高中，卻被綠營說是發生在台北。事實上，這個事情再往下延伸，“我可以保證，未來受傷最重的，絕對不會是台北市！”因為台北市的政策、體系，而且鼠患就是跟垃圾有關。而且台北市的夜市，跟廚餘、油垢有關的那條下水道，跟清水的下水道都還分成兩條，台北很多這樣的設施，老鼠怎樣大規模猖獗？



李永萍說，反觀，只要沒有很透徹實施垃圾不落地的城市，例如說台南，例如說高雄，真的用這種方式下去檢討，會不會發現比台北嚴重非常多？民進黨打過來打過去，會不會打到自己？