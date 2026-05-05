配合美放寬農藥？張麗善批連食安也妥協

雲林縣長張麗善。（照片：張麗善臉書） 中評社台北5月5日電／繼放寬進口美國發芽馬鈴薯引發食安疑慮，新黨籍台北市議員侯漢廷4日爆料，執政黨為配合台美貿易協定，大規模放寬174項農產農藥殘留標準，其中甚至包含被美國環保署列為“具致癌潛力”的農藥。對此中國國民黨籍雲林縣長張麗善4日受訪表示，一味迎合其他單位，一再放寬標準，這會讓民眾產生很大的疑惑。



張麗善說，民眾相信在專業把關後，食品安全應該沒有疑慮，可以放心地吃，但現在政府若一味迎合、一再地放寬標準，會讓民眾產生很大的疑惑，甚至會覺得在整個談判當中，不只犧牲農民的權益，甚至在食品安全當中也妥協了。



侯漢廷4日臉書踢爆，除美國發芽馬鈴薯疑慮外，還有涉及174項農藥標準的重大變動，民進黨大幅放寬殘留標準，包括芬普寧、阿扶平、亞克瑞、特安勃、福賽得等，為了換取15%關稅，讓台灣人吞下這些有致癌疑慮的殘留農藥、出賣食安。



媒體報導，得知多項農藥殘留標準放寬，張麗善表示，食品安全應建立在嚴謹且明確的規範之上，回歸專業領域與科學評估，以審慎且周延的方式進行判斷，因為這關乎所有民眾的基本權益，不僅是社會大眾的共同期待，也是政府責無旁貸的職責。



張麗善表示，現在不僅農民缺乏應有保障，民眾對食品安全的疑慮也將擴大，最終可能對整體公共健康構成潛在威脅，呼籲中央堅守專業原則與審慎評估機制，確保食品安全與社會信任。