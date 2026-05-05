藍轟自導自演　柳采葳：沈伯洋想靠鼠上位？

國民黨籍台北市議員柳采葳。（中評社 資料照） 中評社台北5月5日電／台北市環保局日前接獲台北市民進黨議員通報，台北捷運雙連站旁線形公園有老鼠出沒。環保局派員前往處理後遭該議員罵“蔣市府解決方法衹有滿地老鼠藥”。中國國民黨籍台北市議員柳采葳4日批評質疑，民進黨“立委”沈伯洋想靠老鼠上位，綠營上下全力配合，讓本來應該回歸公衛專業的鼠患議題，變成沈伯洋選舉的“墊腳鼠”。



綠營近日頻炒作老鼠橫行台北市議題，民進黨台北市議員林亮君痛罵公園到處都是老鼠藥，卻被踢爆自導自演。林要求環保局投餵老鼠藥，再發文罵環保局亂投鼠藥，引發批評。



2026年台北市長選戰，國民黨由現任市長蔣萬安力拚連任，民進黨則傳出可能由不分區“立委”沈伯洋出戰。



柳采葳4日透過媒體群組發文指出，民進黨上下強力炒作鼠患議題，已經到走火入魔的情形。不但側翼“南鼠北送”，用不精準的APP把各式各樣的老鼠賴在台北，荒謬絕倫。現在竟然連綠營民代，都出現一邊要市府防治投藥，一邊又罵市府投藥。不禁讓人聯想，民進黨打定主意要繼續操作鼠患議題，把老鼠當成沈伯洋選舉的政治工具。



柳采葳表示，投藥是防治鼠患最重要的工作，現階段市府持續依照中央規範，進行鼠患防治工作。甚至配合民代需求加強投藥，也提醒毛小孩安全問題。結果反而被同一位議員拿來謾罵市府。誇張的是，自己操作議題，又把呈現事實的新聞當成政治攻擊，卻無法提出合理解釋，不是自打嘴巴嗎？



柳采葳強調，政治立場可以不一樣，但是“設局陷害”基層公務員，對於防治鼠患，對於公共政策討論，沒有任何幫助。她質疑現在民進黨全黨上下的態度，似乎是希望市府接下來防治工作，不要太認真，讓他們可以繼續炒作鼠患問題，拿來當成選舉的重要議題。沈伯洋想靠老鼠上位，民進黨上下全力配合，本來應該回歸公衛專業的鼠患議題，變成沈伯洋選舉的“墊腳鼠”。