“檢察總長”人事案　藍白將聯手否決

民眾黨團記者會，左起陳昭姿、陳清龍、王安祥、劉書彬、蔡春綢。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月5日電（記者 鄭羿菲）賴清德提名“最高檢察署”主任檢察官徐錫祥為“最高檢察署”“檢察總長”，“立法院”5日上午行使人事同意權投票。國民黨團大會決定全體對徐錫祥投下不同意票。台灣民眾黨“立法院”黨團也決議，將投下不同意票。



國民黨團總召傅崐萁投票前表示，如果“檢察總長”無法辦法獨立行使職權，而是完全聽命於賴“總統”、完全聽命於執政者，沒有辦法中立討論任何事情，那他們完全沒有期待，國民黨團大會決定全體對徐錫祥投下不同意票。



“立法院”4月8日舉行公聽會，多名藍委曾質疑徐錫祥政治中立性。“高檢署”主任檢察官陳宏達更公開質疑，徐錫祥在檢察體系的核心戰績不足，提名有“酬庸”之疑，若擔任“檢察總長”，能否切斷過去人脈關係，只對法律與證據負責？



台灣民眾黨團5日針對“檢察總長”人事同意權案說明投票意向，民眾黨籍8席“立委”都出席，包括總召陳清龍、副總召王安祥、“立委”陳昭姿、劉書彬、蔡春綢。



民眾黨團副總召王安祥表示，理由包括核心歷練不足，且徐錫祥曾擔任“國安局”副局長、“法務部政務次長”等政務官職務，民眾黨擔心如何在司法與政治上做出明顯區隔。



王安祥說，“檢察總長”職位涉及司法公信力，民眾黨以非常嚴肅的心情看待此次的同意權案，在黨團會議決議投下不同意票。



“檢察總長”邢泰釗任期即將於5月7日屆滿，賴清德提名現任“最高檢”主任檢察官、“法務部”前“政務次長”徐錫祥接任，並送交“立法院”審查。“立法院”4月8日曾舉行公聽會，而“高檢署”主任檢察官陳宏達質疑徐錫祥履歷並沒有“足以支撐“檢察總長”職位”的核心戰績，認為“檢察總長”必須要用最棘手的案件、實戰的紀錄來證明自己能夠扛得住壓力、擋得住政治權力的風暴。