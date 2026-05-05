藍軍購案兩派拉鋸　郭正亮曝影響選情

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月5日電／軍購特別預算條例持續卡關，中國國民黨內分裂成兩派。黨主席鄭麗文力推“3800億＋N”，部分“立委”與前中廣董事長趙少康主張“8000億”版本。國民黨“立院”黨團5日將召開黨團大會凝聚共識。對此，前“立委”郭正亮指出，金額本身不是重點，確定版本後，藍營能否向外界展現團結的形象，是影響年底選情的關鍵。就他所知，兩邊票數只差3票，相當拉鋸。



郭正亮4日在直播表示，將整個軍購案金額拉到新台幣1.25兆，是國民黨內亂讓賴清德撿到槍，已經開始對地方選舉產生影響。就他所知，藍營民代不論支持哪個版本，最近在基層跑行程，都被問到“國民黨又亂了”？



郭正亮感嘆，國民黨內“立委”最近都面臨“各種人情壓力”。他點名不分區藍委、退役上將陳永康原本堅定支持3800億版本，卻在各種人情壓力下態度轉向8000億。連陳永康擁有專業的人，投個票都那麼困難。就郭所知，兩邊票數只差3票，相當拉鋸。



郭正亮指出，如果國民黨“立院”黨團在5日的表決能得出共識後，能團結一致，就沒事。但若是表決後兩派人馬仍繼續鬥，那麼對國民黨在年底的選舉就會有影響。



郭正亮認為，實際上，無論最後通過哪個版本的軍購預算案，結果可能都一樣，都是拿不到武器，因為美國最近已通知盟國武器交付延遲。另一方面，近期美國總統特朗普即將訪中國大陸，特朗普可能會因為要討好北京，就宣布暫緩對台軍售。到時與台灣通過什麼金額的軍購案版本都毫無關係。



郭正亮提及，8000億版本較3800億多出來的這4200億，包含購買愛國者飛彈三號的60億美金預算，光愛國者飛彈就占了近一半，但美國根本還沒認列。目前加上台灣，共有18國在排隊要跟美國買愛國者飛彈，包括以色列、烏克蘭、北約、日本、韓國等，台灣根本不可能插隊先買到。他預估台灣下單後，恐怕要等6年飛彈才會到貨。



郭正亮稱，他支持3800億元案。但年底選舉，民眾看得並非專業意見，而是看到國民黨兩派在投票後能否團結一心、不再相互攻擊，大家擔心是這個結果。