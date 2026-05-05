民眾黨團：軍購上限金額依美發價書動態調整

民眾黨團副總召王安祥。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨團記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月5日電（記者 鄭羿菲）針對軍購特別預算條例6日將再度朝野協商，中國國民黨目前還未確定究竟是“新台幣3800億元＋N”或“8000億元”版本。台灣民眾黨“立法院”黨團5日也未明確表態金額上限多寡，民眾黨團副總召王安祥僅說，從“國防部”一開始提出的金額，到發價書，甚至是決標金額都有差異，對於上限金額我們會動態調整。



王安祥強調，民眾黨對軍購態度一致，只要是對美軍購就都支持，民眾黨團1月曾提出新台幣4千億元的軍購特別條例版本，是基於當時比較明確的軍購項目與金額。時至5月，可知的軍購項目可能有做一些調整，民眾黨也會做動態調整，原則上希望在編列預算時，能有比較確定的發價書。



對於軍購特別條例的預算額度多寡，民眾黨主席黃國昌4月29日曾預告民眾黨團將會有新的版本。他說，針對目前很可能會有的第二批對美軍購，我們也在設計取得發價書後，授權行政部門編列第二批軍購預算，待民眾黨團開會後才會確定具體內容。



台灣民眾黨團5日針對“檢察總長”人事同意權案說明投票意向，民眾黨籍8席“立委”都出席，包括總召陳清龍、副總召王安祥、“立委”陳昭姿、劉書彬、蔡春綢、洪毓祥。