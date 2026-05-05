綠炒作台北鼠患　專家：並無資料顯示增加

“台北市鼠害防治應回歸專業”聯合記者會。（中評社 莊亦軒攝） 中研院國際生物多樣性博士學程博士候選人劉鎮。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨台北市議員何孟樺（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月5日電（記者 莊亦軒）綠營近日以“台北鼠患嚴重”為題，猛攻中國國民黨籍台北市長蔣萬安。民進黨籍台北市議員何孟樺5日召開“台北市鼠害防治應回歸專業”記者會，指出台北市政府近期擬以大規模投放滅鼠藥，恐無法有效控制鼠患，反而可能透過食物鏈累積效應，對都市生態與家養寵物帶來長期系統性的風險。



與會的野生動物而走行動聯盟、台灣爬行類動物保育協會及台灣猛禽研究會、“中央研究院”國際生物多樣性博士學程（TIGP）博士候選人劉鎮則表示，目前並無長期監測資料顯示台北市老鼠數量有增加或減少。



藍綠近日就鼠患展開攻防，有望代表民進黨參選台北市長的藍委沈伯洋日前主張，可參考其他國家使用干擾老鼠繁殖荷爾蒙的藥劑，取代傳統投藥方式。北市環保局長徐世勲4日回應，已跟“環境部”確認，這部分的藥台灣未核准使用。



民進黨籍台北市議員何孟樺5日召開“台北市鼠害防治應回歸專業”聯合記者會。



何孟樺指出，台北市使用的滅鼠藥是撲減鼠（Bromadiolone）。這款藥在1976年上市，但在1980年代就已經出現抗藥性的報告。大量投藥，不只是可能會造成毒素在高級掠食者如蛇類、黑鳶、鳳頭蒼鷹的體內累積、濫傷無辜，更有可能培養出超級老鼠的可能性。