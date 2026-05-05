技能競賽在上海　卓榮泰勉選手增台灣能見度　

卓榮泰視察國際技能競賽選手培訓整備情形。（中評社 方敬為攝） 卓榮泰致詞。（中評社 方敬為攝） 卓榮泰視察國際技能競賽選手培訓整備情形。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月5日電（記者 方敬為）2026第48屆國際技能競賽預計9月22日在上海登場，今年台灣共有54名選手參賽，“行政院長”卓榮泰今天赴勞動力發展署中彰投分署視察選手培訓情形，並替選手加油打氣，勉勵選手勇奪佳績並要有使命感，就如同賴清德突破重圍出訪，讓世界看見台灣。



卓榮泰5日赴“勞動部”勞動力發展署中彰投分署，訪視今年9月參與2026年國際技能競賽的台灣選手及培訓團隊，“勞動部部長”洪申翰陪同視察。



卓榮泰致詞時表示，技能競賽不只是辦一場比賽，更要連結青年技術人才培育、產業需求與就業機會。“行政院”請“教育部”研議技優選手升學深造支持、學分抵免及課程銜接機制，讓競賽成果能延伸至教育體系與職涯發展，並持續深化技能競賽與產業合作，透過企業提供培訓贊助、設備資源、企業認養、實習與就業機會等資源，協助選手對接產業人才需求，打造台灣技術人才新品牌，提升產業國際競爭力。



卓榮泰並提及，台灣要走向國際、被世界看見，這也是參賽選手們的使命，賴清德突破重圍出訪非洲，並帶著豐碩的成果回來，讓台灣被全世界看見、尊重，所以每位9月份赴上海參賽的選手，都有同樣的使命與任務，期盼能勇奪佳績，讓台灣走向世界被看見。



第48屆國際技能競賽預計於今年9月22日在上海舉行，有來自70個國家及地區，共1464名選手參賽。賽事分為64個職類競賽，台灣選派54位選手參與48個職類競賽。