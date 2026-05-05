支持8千億黃復興打爆電話？賴士葆提折衷版

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團5日上午針對軍購特別預算召開黨團大會，“3800億加N”與“8000億”兩個版本僵持不下，國民黨“立委”賴士葆受訪時強調，經與黨副主席李乾龍溝通後，他正式提出折衷方案，主張“3800億加N就是8000億”，也就是在軍購條例草案中的第六條要明定，第一波軍售發價書來，匡列3800億元，只要有第二波發價書來，就增加預算，最多到8000億元。



賴士葆強調，這個版本目前看來可以讓各方都滿意，但最終能否被採用，還需要待黨團決定，但目前黨團最大的共識是不要對立、不要表決，希望以和諧方式化解爭議。



媒體追問，是否有黃復興打爆電話的狀況，讓藍委壓力很大？賴士葆說，他都不知道，他沒有接到，是打到服務處，支持者罵說，怎麼可以支持8000億。



賴士葆說，早知道他就跟助理講，向支持者回說，秘書長說3800億加N等於8000億，都是一樣的。而今天黨團大會大家的共識也都是不要對立、表決，之後再決定。



賴士葆在黨團大會開會過程中，一度以高分貝表達立場，包括“副主席親口跟我說，3800億＋N等於8000億”、“我服務處昨天被黃復興打爆電話”、“黨團自主是喊假的嗎”等語，讓守候在會議室外的媒體都聽得很清楚。

