炒作鼠患參選台北市長？沈伯洋否認

綠委沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月5日電（記者 張穎齊）民進黨近期猛攻鼠患議題，抨擊中國國民黨籍台北市長蔣萬安市政缺失，被認為在助攻綠委沈伯洋參選台北市長。沈伯洋5日表示，沒必要連結到選舉，可參考其他國家使用干擾老鼠繁殖荷爾蒙的藥劑，取代傳統投藥方式，也不需要貼標籤造謠說“造鼠”。



民進黨籍“立委”柯建銘助理周軒在社群發布台北市鼠患照片，遭指照片實為高雄中山高中，引發爭議是“南鼠北送”，但“環境部長”彭啟明、綠民代仍劍指是蔣萬安責任。國民黨籍“立委”王鴻薇痛批，綠營操作逾一周，甚至使用跨縣市影像、造假內容，淪為“造鼠計劃”。台北市老鼠通報案件已明顯下降，2月258件、3月降至90件、4月截至23日為49件，下降約65%。



國民黨籍台北市議員柳采葳則批評，民進黨為助攻沈伯洋參選台北市長，把鼠患議題當“墊腳鼠”，操作過頭。蔣萬安回應，市府自年初起跨局處處理鼠患問題，未曾鬆懈，中央也指疫情未升溫，應還基層人員公道。



沈伯洋5日在“立法院”議場前受訪表示，老鼠問題有不同層次，應先釐清發生原因及持續原因，包括垃圾、廚餘與都市更新等結構問題，找到源頭沒解決還是會持續發生。而對於民間製作“老鼠地圖”，是多數市民是善意回報，希望協助系統掌握熱點與異常值，讓市府決策更精準，但也有少數惡意上傳照片干擾統計。



沈伯洋說，市民回報老鼠跡象是希望改善環境，市民都是好意，不需要貼標籤，也不應將問題政治化，目前大家目標一致都是解決問題，沒必要連結選舉。



民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄加碼批評，“南鼠北送”說法是政治操作，蔣萬安應負起責任，別讓公園變成老鼠樂園。市民對公共衛生有期待，若治理不佳就應加強，而非推給中央，老鼠藥為中央核定，各縣市皆相同，遇事推諉態度非常奇怪。



莊瑞雄並說，“老鼠怎麼送？難道像吹簫一樣把老鼠引到台北來嗎？”這些都是胡扯的政治攻防”。民進黨團書記長范雲則說，作為台北市民，對公共衛生問題感到憂心，地方治理未做好不應歸咎政治攻防，維護市民健康是基本責任，呼籲蔣萬安應專注做好鼠患治理，不要再將問題推給中央。