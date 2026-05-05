賴突訪返台　史國副總理護送陪同來回

賴清德突訪史瓦帝尼返台，在桃園機場發表談話，史國副總理札杜莉陪同來回。（取自府方直播畫面） 賴清德突訪史瓦帝尼返台，在桃園機場發表談話。（取自府方直播畫面） 中評社台北5月5日電／賴清德今天上午10點38分從史瓦帝尼（斯威士蘭）抵達台灣桃園機場，並且在機場發表談話。史瓦帝尼國王除了派遣副總理札杜莉（Thulisile Dladla）擔任特使，陪同賴一同搭機抵達史瓦帝尼外，甚至2度折返跑，還再次護送賴清德返台。賴談話結束後特別與站在一旁札杜莉握手致意。



賴清德也說，“副總理女士是航空版的溫馨接送情的最佳女主角”，並感謝史瓦帝尼國王、史國政府跟人民，感謝真摯溫暖，還有無比堅定的支持。



賴清德此次搭乘史瓦帝尼國王專機前往史國訪問，於當地時間4日中午12時50分，台北晚間18時50分，自曼齊尼（Manzii）的國王機場起飛返國，歷經繞過南印度洋，16小時整的不落地加油飛行，於上午10時38分順利降落桃園機場，賴清德落地後在機場舉行記者會。



賴清德此行在史瓦帝尼當地起飛後，往南繞過馬達加斯加南方，持續往南印度洋後轉向東飛行，以不落地加油方式，直接在澳洲西部，南印度洋繼續轉北方直飛台北，空軍在專機進入我飛航情報區後，派出4架F－16戰機實施伴飛護航，圓滿達成任務。



賴清德4月底規劃出訪史瓦帝尼時，因非洲三個島國，包括塞舌爾、毛里求斯與馬達加斯加，陸續取消飛航許可，導致賴出訪行程暫緩。



史瓦帝尼國王派遣副總理札杜莉擔任特使，搭乘史瓦帝尼國王專機訪問台灣，並且在1日深夜，載著賴清德與訪團官員們，一起飛往史瓦帝尼。訪問結束後又再度陪同訪團飛回台灣，並且與賴清德共同出席機場記者會。