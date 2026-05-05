賴瑞隆自稱最壯母雞　記者會綠初選對手缺席

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆率高雄市綠委舉行“產業轉型續航 延續高雄光榮”記者會。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月5日電（記者 莊亦軒）民進黨提名高雄市長參選人、親賴“立委”賴瑞隆5日率同黨籍高雄市“立委”舉行“產業轉型續航 延續高雄光榮”記者會，但當初的黨內初選對手僅有同為新系“立委”許智傑同台。賴瑞隆今日受訪表示，“我是運動員出身”，是“最壯母雞”，會帶領最強的小雞們一起加油，爭取議會過半席次。



民進黨高雄市長參選人、“立委”賴瑞隆遭譏“最弱母雞”，且傳出整合進度有待加強。《上報》今日公布委託山水民意調查公司進行的最新民調結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以47%的支持度，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%，雙方差距為16.3個百分點。



賴瑞隆5日邀請高雄綠委，包括邱志偉、黃捷、李柏毅、李昆澤，以及高雄市長黨內初選對手許智傑，一同出席其“產業轉型續航 延續高雄光榮”記者會，除了要高雄取得先機外，也試圖展現完成整合的好態勢。出席者當中不見當初共同參加初選的競爭對手綠委邱議瑩與林岱樺，據悉兩人都參加中國國民黨籍“立委”盧縣一舉辦的“那瑪夏區農特產品推廣記者會”。



對於民調，賴瑞隆受訪表示，謝謝所有高雄市民的支持，從初選到初選後，民調領先趨勢都是一致的，最新民調出來也領先相當幅度，“我想這跟我們過去的民調數字、趨勢都是相符的”。