藍陷內鬨仍聯手白營　封殺“檢察總長”人事案

徐錫祥獲得50張同意票、61張不同意票、無效票1張，“檢察總長”人事案不通過。（中評社 張嘉文攝） 韓國瑜宣布“檢察總長”人事案投票結果。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月5日電（記者 張嘉文）賴清德日前提名現任“最高檢察署”主任檢察官徐錫祥為下屆“檢察總長”，“立法院”今天上午行使“檢察總長”人事同意權案。中國國民黨“立法院”黨團近日雖陷軍購特別預算版本不同調的紛爭，但並未影響在“立法院”的攻防策略，此投票上仍和在野盟友台灣民眾黨“立法院”黨團達成共識，一致投下不同意票，封殺了賴提出的人事案。



“立法院長”韓國瑜宣布投票結果為，徐錫祥獲得50張同意票、61張不同意票、無效票1張，未達同意門檻，因此不通過。



投成無效票的藍委王鴻薇事後發聲明說明，她因投票作業時不慎使該投票成為廢票，純屬失誤，並非不遵照黨團決議投票，她已在投票後第一時間報告黨團幹部，並已取得諒解。



為因應現任“最高檢察署”“檢察總長”邢泰釗任期將於5月7日屆滿，賴清德於3月13日提名現任“最高檢察署”主任檢察官徐錫祥為下屆“檢察總長”人選，咨請“立法院”行使同意權。歷經聯席會議審議，“立法院”5日行使“檢察總長”人事同意權案記名投票表決。



國民黨團經討論後，決定全體對新任“檢察總長”人選投下不同意票。國民黨團總召傅崐萁說表示，如果這位總長沒有辦法獨立的行使職權，而是完全要聽命於賴清德的話、完全聽命於執政者的話，是沒有辦法公正獨立行使職權的“檢察總長”，我們沒有任何的期待。



投票結果約在上午11點半出爐，今天共有112位“立委”領票，徐錫祥獲得50張同意票、61張不同意票、1張無效票，由於未獲過半“立委”支持，沒有達到同意門檻，因此，“檢察總長”人事同意權案不通過。