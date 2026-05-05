柯建銘快閃議場投票　與綠委互動冷清

左起綠委黃捷、柯建銘、郭昱晴。（中評社 張穎齊攝） 左起綠委吳思瑤、吳沛憶、沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 左起白委許忠信、江啟臣。（中評社 張穎齊攝） 韓國瑜。（中評社 張穎齊攝） 議場。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月5日電（記者 張穎齊）賴清德提名“最高檢察署”主任檢察官徐錫祥為“最高檢察署”“檢察總長”，“立法院”5日上午行使同意權投票。久未現身的前民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，難得到議場投票，過程快閃不到1分鐘，僅有簽名時有與綠委黃捷、郭昱晴微笑致意，而其他“立委”並未有互動交集，現任黨團總召蔡其昌則積極穿梭綠白委間，形成強烈對比。



曾被稱為“萬年總召”的柯建銘，自1993年第2屆“立委”任期開始，連任至第11屆2024年，已在“立法院”深耕超過32年，曾擔任民進黨團總召25年，是“國會”最資深“立委”、最長總召紀錄保持人，於今年2月卸下總召職務，交棒給民進黨籍“立法院”前副院長蔡其昌。



柯建銘上午10點多現身議場，久未出現的他，逕自一人完成投票，投下同意票，並再走向民進黨團副書記長黃捷旁進行簽名，黃捷、郭昱晴微笑向柯建銘互動，柯建銘也略作回應，接著就拄著拐杖離開，全程1分鐘左右，未與其他綠委互動。



而現任總召蔡其昌則積極穿梭在綠白委之間，也與台灣民眾黨團總召陳清龍等人協調互動，其他綠委也各自成圈圈聊天等投票，而民進黨團中最少出席現身的澎湖縣“立委”楊曜也罕見出席投票，並與曾為台聯“立委”的現任民眾黨許忠信熱情互動。



隨後中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣也下來議場投下不同意票。最後針對徐錫祥人事案開票結果，韓國瑜裁示結果，50張同意票，60張不同意票，1張無效票，徐未獲得全體“立委”2分之1同意，不同意成為“檢察總長”，謝謝監票的藍委柯志恩、許忠信、郭昱晴，下午的預算審查議程再進行。