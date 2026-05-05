高市民調：賴瑞隆47%領先柯志恩30.7%

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（中評社 莊亦軒攝） 國民黨高雄市長參選人柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北5月5日電／2026高雄市長選戰，由中國國民黨籍“立委”柯志恩對上民進黨籍“立委”賴瑞隆，賴瑞隆由於形象不突出，被外界視為“最弱母雞”。《上報》5日公布最新高雄市長民調顯示，賴瑞隆以47%的支持度領先柯志恩30.7%，領先幅度為16.3個百分點。



民調結果顯示，賴瑞隆支持度47%、柯志恩的30.7%，另有22.3%受訪者尚未表態。



民調進一步從區域交叉分析，賴瑞隆在各“立委”選區皆呈現領先，包括第1選區（大旗美）37.6%對27.4%、第2選區（大岡山）40.7%對31.7%、第3選區（左營楠梓）46.2%對31.3%、第4選區（大寮仁武等）50.8%對29.1%、第5及第6選區（三民苓雅等）48.1%對32%、第7選區（鳳山）47.2%對32.7%，以及第8選區（前鎮、小港等）54.3%對28.3%。



年齡層方面，賴瑞隆在多數群體中維持領先，其中在20至29歲族群支持度為55.9%，70歲以上為53.2%，均高於柯志恩的21.2%，此二區段領先幅度最高；衹有在50至59歲族群中，雙方支持度接近。



在看好度方面，賴瑞隆遙遙領先為60.2%，柯志恩則是19.6%；政黨傾向交叉分析結果，民進黨支持者有高達84.6%看好賴瑞隆，而國民黨支持者僅57.5%看好柯志恩，民眾黨支持者則有55%看好賴瑞隆、35.9%看好柯志恩，無政黨傾向者則為賴33%、柯13.2%。



《上報》指出，民調亦反映出幾項仍待觀察的課題。首先，在支持度部分，未表態選民占約22.3%，顯示中間選民的流向仍具一定影響力。其次，賴瑞隆在原縣區的支持度略低於原市區，雖仍維持高度領先，但如何縮小區域間的差距，將是後續的重要面向。另一方面，現任市長陳其邁在本次調查中獲得78.9%的施政滿意度，也被視為影響選情的重要因素。



《上報》本次調查委託山水民意調查公司進行，訪問對象為設籍高雄市、年滿20歲以上市民。市話樣本採住宅電話隨機抽樣，完成1013份；手機樣本則採電信門號隨機抽樣，完成1014份。在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.18個百分點，依“內政部”人口統計資料進行地區、性別及年齡加權，以符合母體結構。