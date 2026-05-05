鄭麗文指8千億是少數？柯志恩：認知有誤差

國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨針對軍購特別預算條例“3800億加N”與“8000億”兩個版本僵持不下，國民黨主席鄭麗文昨稱，要參選縣市長候選人和“立委”多數都是支持3800億＋N，8000億是少數意見。對此，國民黨“立委”、高雄市長參選人柯志恩今受訪時說，“這跟我們的認知有點誤差”。



至於軍購紛爭是否影響縣市長選舉？柯志恩說，距離選舉還有7個月，最主要的是參選人面對群眾時，不想要變成好像黨中央跟黨團有很多扞格，所以大家希望能有所突破，但最後仍是殊途同歸，總歸一句話“支持“國防”自主、支持“國防”預算”。



鄭麗文昨說，黨團多數一直都是支持3800億＋N，從來沒有動搖過，要改成8千億的從來都是少數意見，但她尊重少數意見，讓他們充分表達。她還表示，國民黨要參選縣市長的“立委”，多數也都支持3800億＋N的黨版，這對年底選舉沒有直接的關係，所以不須東拉西扯。



國民黨“立法院”黨團今天早上召開黨團大會，但針對軍購特別預算版本，並未得出正式決議。



柯志恩今在黨團大會後，被問及如果最終決定軍購3800億＋N版本，是否代表黨團名存實亡？她說，今天還有一個新的版本，到時候會有一個公開的說法，目前還在討論當中，藍委賴士葆提到談他的想法，或許會有新的修正案會出現，大家拭目以待。



媒體追問說，鄭麗文昨稱，要參選縣市長的“立委”多數都是支持3800億＋N。柯志恩對此苦笑說“這好像跟我們的認知有點誤差”。