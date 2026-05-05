兩岸和平發展論壇：台獨路線是行不通的死胡同

兩岸和平發展論壇召集人吳榮元。（中評社 資料照） 中評社台北5月5日電／針對賴清德訪史瓦帝尼（斯威士蘭），兩岸和平發展論壇5日表示，賴清德出訪史瓦帝尼王國，擺脫之前多個國家拒絕由台灣出發的賴專機過境的困境，以該國專機往返接送服務方式成行。媒體稱這是賴清德意志的展現，但賴清德這趟出訪的整個過程，卻讓人看到民進黨為了圖謀“台獨”分離主義，不惜採取不擇手段的頑劣行徑。但無論如何其結果卻又再次證明“台獨”分離主義是在國際社會行不通的錯誤道路。



兩岸和平發展論壇指出，先前多個國家拒絕賴清德專機過境，這是國際社會明確肯定一中原則，反對“二個中國”和“一中一台”的具體表現。換言之，從台灣出發的賴清德想要借著“中華民國”之殼，抱著“台獨”分離主義目的出訪，卻諷刺的也讓國際社會通行的一個中國原則更加明確，並且更加證明台灣在二戰結束後光復回歸為中國一部分的法理與歷史事實。



兩岸和平發展論壇說，從這次賴清德隱密出訪事件來看，顯見賴清德出訪已成為民進黨當局的集體焦慮。雖已是21世紀的現代社會，但古有的“民為貴，社稷次之，君為輕”明訓，仍然可以給少數執政的民進黨一點提醒，不能把行不通的“台獨”分離主義自欺盲信化，或成為美日外部力量掏空台灣乃至毀台的工具。



兩岸和平發展論壇表示，民進黨如是真正的愛台灣愛鄉土愛人民，或有給國際社會做出貢獻的責任，在當下不太平靜的世界，就不應把台灣人民綁上可能引來戰火的“台獨”戰車上，停止“台獨”拒統路線的兩岸對抗、開啟兩岸和解對話，維護和平發展，把台灣人民的民生福祉視為重中之重才是要緊的大事。