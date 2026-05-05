民調輸賴瑞隆　柯志恩：曾從17%追到40%

國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月5日電／根據《上報》5日公布最新高雄市長民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆支持度47%、國民黨參選人柯志恩30.7%，雙方差距16.3個百分點。柯志恩今天受訪表示，民調數據僅供參考，並重申會依照自己的步伐前進。她更舉出4年前的民調落差為例，表示民進黨這次絕對不可能像過去一樣“躺著選”。



柯志恩指出，看到這份民調時，讓她想起4年前的往事。當時同一家民調公司在10月時測得她的支持度僅有17%，但不到一個月後的民調她卻變成40%。



針對民調結果，賴瑞隆說，領先趨勢跟過去一致，有信心在年底勝選、議會過半，會繼續努力不懈、全力建設高雄。



賴瑞隆批評，柯志恩從財劃法、總預算及軍購都是悖離高雄、傷害高雄，黨意優於民意，“讓我們覺得，柯志恩是最沒有勇氣的候選人”，所以他再次要求柯志恩，應該要有勇氣，而不是只有黨意。



“所以這個民調我們都參考，我會看看這個民調的效應到底如何。”柯志恩強調，民調公司的公信力與最後選舉結果是否有跡可循，選民心中自有定見，她目前仍會維持既有的節奏進行選戰布局。



對於民調公布後，賴瑞隆隨即安排記者聯訪回應，柯志恩則笑說，“因為他完全都已經Set（安排）好了嘛！”她認為題目與節奏都是預先設定好的，這是一貫的政治操作方式。柯志恩呼籲大眾，看民調的同時也要觀察民調公司過去的紀錄，她雖然尊重各項數據，但更看重與選民的實際互動。



那麼地方實際反應與氣氛究竟如何？柯志恩表示，她在跑平安宴等地方行程時，選民的熱烈程度都有影片為證。不過她也坦言，一旦民進黨發動組織戰，國民黨勢必會面臨巨大壓力，“這絕對是一場苦戰”。



但她隨後則話鋒一轉嗆聲，民進黨過去或許認為初選過關就能“躺著選”，或是抱持著“頭過身就過”的心態，但這一次絕對不會那麼容易。柯志恩強調，她對自己的選情深具信心，會持續深耕基層，打破綠營在高雄的長期優勢。