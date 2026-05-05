新北民調：李四川39.6%領先蘇巧慧34.8%

震傳媒今天公布新北市長最新民調。（《震傳媒》提供） 中評社台北5月5日電／《震傳媒》今天公布最新民調，針對年底將舉行新北市長選舉，中國國民黨提名新北市長參選人李四川與民進黨提名參選人蘇巧慧中，民眾最希望哪一位來擔任市長？民調顯示，39.6%新北市民屬意李四川，34.8%支持蘇巧慧，另外有25.6%表示無明確意見。在看好度部分，42.9%看好李四川，33.1%看好蘇巧慧，24.0%表示無明確意見。



在支持度政黨傾向交叉分析，86.0%民進黨支持者支持蘇巧慧，80.7%國民黨支持者支持李四川，67.3%民眾黨支持者支持李四川。



在基本資料交叉分析顯示，蘇巧慧在60－69歲、國中以下學歷領先，其餘族群支持度由李四川勝出。李四川支持度高於全市較多者是在50－59歲；專科及研究所以上學歷。蘇巧慧支持度高於全市較多者是在男性；60－69歲；國中以下學歷。



在看好度政黨傾向交叉分析，73.1%民進黨支持者看好蘇巧慧，81.9%國民黨支持者看好李四川，74.2%民眾黨支持者看好李四川，至於不偏任何政黨者，25.2%看好李四川，20.2%看好李四川。



議員選區交叉分析，新莊、三蘆、土樹三鶯較看好蘇巧慧勝出，其餘地區較看好李四川當選。李四川看好度高於全市較多者：議員第5（板橋）、7（永和）、9（新店、深坑、石碇、坪林、烏來））、10（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）選區。蘇巧慧看好度高於全市較多者：議員第3（新莊）、4（三重蘆洲）、8（土城、樹林、三峽、鶯歌）選區。



基本資料交叉分析，除國中以下學歷較看好蘇巧慧，其餘族群皆以看好李四川比例較高。李四川看好度高於全市較多者是在男性；50－59歲；專科及研究所以上學歷。蘇巧慧看好度高於全市較多者為30－39歲；國中以下學歷。



政黨傾向部分，本次調查，新北市傾向支持民進黨比例較高（33.0%），國民黨次之（29.3%），民眾黨9.4%。在藍綠傾向上，34.6%傾向泛綠、34.5%傾向泛藍，25.7%自詡為中間選民。



本次民調是由《震傳媒》出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年4月29日至5月1日，針對設籍新北市、年滿20歲的民眾為調查對象。成功完訪1070人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。