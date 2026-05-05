賴瑞隆民調勝？陳冠安：恐已流失18萬票

陳冠安表示，賴瑞隆四個月內流失18萬人的支持，而柯志恩則多獲得11萬人的認同。（照片：陳冠安臉書） 中評社台北5月5日電／《上報》5日公布最新高雄市長民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆以47%的支持度，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%，雙方差距為16.3個百分點。國民黨台北市內湖南港區市議員參選人陳冠安5日在臉書發文分析，賴瑞隆大勝柯志恩的說法恐錯了，並拿同一家民調機構1月的數據顯示，賴瑞隆其實已流失18萬票。



根據《上報》委託山水民意調查公司進行的最新民調結果顯示，以區域結構交叉分析，賴瑞隆在原高雄市區支持度為49.1%，高於柯志恩的30.9%；在原高雄縣區則為44.5%，同樣領先柯志恩的30.4%。年齡層方面，賴瑞隆在多數群體中維持領先，其中在20至29歲族群支持度為55.9%，70歲以上為53.2%，均高於柯志恩的21.2%，此二區段領先幅度最高；衹有在50至59歲族群中，雙方支持度接近。



陳冠安指出，“魔鬼其實藏在細節裡”，今年1月時，民進黨高雄市長初選同樣委託山水民調，當時賴瑞隆拿到55.26%的支持率，柯志恩僅25.57%，也就是說在4個月期間，同一家民調機構的數據，賴瑞隆支持率下滑8%，而柯志恩則成長5%；這一來一回高達13%的變化，就代表有快30萬高雄市民在這四個月發生投票意願的重大轉向，以高雄229萬選舉人口換算，賴瑞隆4個月內流失18萬人的支持，而柯志恩則多獲得11萬人的認同。



陳冠安說，這份民調的樣本相當綠，有高達50%的受訪者自認為是民進黨支持者，但諷刺的是，賴瑞隆卻竟然連民進黨基本盤都拿不滿，只能拿到47%的總體支持，反觀柯志恩，雖然國民黨基本盤衹有18.3%，但卻能獲得非綠陣營的支持，包括泛白和中間選民，皆大勝賴瑞隆，而能拿到30.7%的支持率，兩相比較之下，賴瑞不只跨不出同溫層，被提名4個月，總體支持率下降，甚至連泛綠凝聚都做不到。



陳冠安表示，賴瑞隆甚至只能拿到58%邁粉的票，反而是柯志恩竟還能獲得21%邁粉的支持，“從數據來看，賴瑞隆想擺脫最弱母雞的稱號，大概只能等民進黨正式提名沈伯洋了吧”。