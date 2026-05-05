視察軍工產業　卓榮泰再催軍購預算全過關

卓榮泰致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月5日電（記者 方敬為）“行政院長”卓榮泰今天下午赴台中市參訪“千里眼精密部件公司”，特別提及政府編列軍購預算，當中一部分就是用在強化軍工業發展，台灣的傳統製造業實力堅強，是推進“國防”自主的關鍵。民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純也強調，軍購預算要全部通過，促成“國防”自主，同時幫助傳統產業轉型，呼籲在野黨“立委”支持政府提出的軍購預算。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日將再度召集朝野協各版本軍購特別預算草案。卓榮泰5日特別到台中視察機械產業，並強調軍購預算其中一部用於本土軍工產業發展。包括民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌、“立委”何欣純、國民黨籍“立委”楊瓊瓔等人陪同參訪。



卓榮泰表示，政府照顧中小微型企業，已責成相關部會，針對現有的“中小微企業多元振興方案”進一步研擬，將推出實質的“中小微企業轉型升級條例”，把人力培訓、研發補助、通路拓展、普惠金融以及租稅優惠等措施法制化並予以強化。



此外，卓榮泰說，政府已將台中定位為六大產業生活圈中的“精密智慧新核心”，因應產業升級的人才需求，“勞動部”除了加強勞工培訓，也會適度引進具備高素質的“中階技術移工”，協助他們與本土勞工共同參與企業的數位經營轉型。



卓榮泰並強調，此刻台灣正迎來軍工產業的歷史性契機，過去數十年，台灣較少有機會打入國際軍工市場，但如今，我們擁有強大的精實製造能力與軟體設計實力，更搭上了“非紅供應鏈”重組的全球浪潮。政府不僅要透過特別預算與軍購建構先進的“台灣之盾”，更要將極大比例的資源投入本土軍工產業鏈的自主化。這將讓台灣的高科技製造實力直接對接防衛需求，進而為全球供應鏈提供更多協助。