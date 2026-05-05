百億無人機政策未達標　審計長允諾專案調查

台審計長陳瑞敏。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月5日電（記者 張穎齊）針對“賴政府”近年投入新台幣逾百億元推動無人機政策，卻遭質疑成效不彰，台“審計長”陳瑞敏5日表示，無人機在俄烏戰爭中，顯示對部隊作戰的重要性，屬全球趨勢，“審計部”早在2017年即關注此議題，允諾“立委”提議，將進行跨“部會”專案調查審結。



“立法院”5日邀請“審計長”陳瑞敏進行總決算審核報告並備質詢，由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持。



台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥質詢，政府3年投入約新台幣228億元推動無人機政策，卻“買了個寂寞”，包括關鍵技術仍依賴國外、園區開發進度落後、測試場域延宕等問題，均未達既定目標。



洪毓祥質疑，各“部會”在無人機政策上的預算執行率雖高，但整體進度與KPI關鍵績效指標未達標，要求“審計部”針對跨“部會”投入情形進行總體檢，包括“經濟部”產業補助、“國防部”採購與應用、關鍵自主率及晶片研發等面向，全面檢視政策成效。



陳瑞敏答詢，無人機已成為“國家安全”與產業發展的重要項目，“國防部”投入經費龐大，“審計部”將同意進行專案調查，針對各“部會”推動情形進行整體盤點，包括“經濟部”在產業面的發展，以及“國防部”在實際應用上的標準與型態，將一併檢視。



陳瑞敏說，同意洪毓祥建議，允諾未來將針對無人機政策執行狀況、預算運用與成果進行跨“部會”審查。