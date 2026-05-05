總決算報告審核　綠委追問北市鼠患防治

綠委鍾佳濱針對台北市鼠患議題質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月5日電（記者 張穎齊）民進黨近期猛攻鼠患議題，抨擊中國國民黨籍台北市長蔣萬安市政缺失，被認為在助攻民進黨籍“立委”沈伯洋參選台北市長。台審計長陳瑞敏5日表示，已要求台北市政府審計處徹底了解鼠患發生原因，並檢視防治情形，強調不僅要看預算執行率，更要看實際成效。



“立法院”5日邀請審計長陳瑞敏進行總決算審核報告並備質詢，由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持。



陳瑞敏答詢，鼠患防治須同時檢視執行率與成效，“放哪裡都重要”，近期事件發生後，台北市審計處已著手了解，將要求釐清鼠患發生原因並進一步檢視防治措施，一般鼠害多與環境因素相關，會向台北市政府了解。



民進黨籍“立委”鍾佳濱質詢，台灣民眾黨籍前台北市長柯文哲、蔣萬安2位市長任內滅鼠預算持續加碼，但鼠患怎麼防治？投放滅鼠藥就規模成長預算執行率？到底是買老鼠藥放倉庫？還是投放才算執行？“我舉例我小時候聽說3天藥吃掉才會好，結果我一口氣全吃去醫院洗腸”，這是執行，而不看成效？



鍾佳濱還說，“環境部長”彭啟明要求台北市政府公布投藥地點、說明清楚，但蔣萬安卻指是“中央”責任；舉例屏東農民使用劇毒防鼠，導致老鼠與老鷹死亡，審計機關如何看待鼠患防治？要看成效，那就要要求台北市府給成效，這是“倖存者偏誤VS.萬安滅鼠偏誤”？



他還說，目前蔣萬安的滅鼠策略可能有誤判重點，如台北車站花叢好多老鼠，投藥後卻到處都是滅鼠藥、沒找到源頭，而鼠害是環境還是氣候？還是給老鼠避孕藥就好？老鼠是否因氣候影響繁殖？要求政府儘速建立績效查核機制，釐清問題根源。

