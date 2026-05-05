賴專機關閉識別　張志豪：一般不會做這動作

前馬英九專機機師、民眾黨台北市議員張志豪接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月5日電（記者 莊亦軒）賴清德出訪史瓦帝尼（斯威士蘭）5日上午搭史國國王專機返台，被發現返程飛航途中關閉機身識別資訊，在flightradar24網站上沒有專機資訊。曾任馬英九專機機師的台灣民眾黨台北市議員張志豪5日受訪表示，“按照我過去兩次經驗，不會做這樣遮蔽的動作。”他們的目的可能就是為了讓一般民眾沒有辦法看到所有資訊。



賴清德返航怎麼飛受到許多航空迷矚目，他搭乘的A340史國專機先前在航班追蹤網站Flightradar24上，成為全球追蹤度第4高的航班。由追蹤地圖可知，疑似賴清德的班機選擇更偏南的路線，途經印尼、菲律賓返台，並避開接近中國大陸領空與敏感的南海航線。



張志豪也提到，專機回程航線先往東南飛，繞過了之前拒絕賴清德飛越的三個國家，來回航線不同，可能是要防止再度受阻，也因此回程的飛航時間多了一個多小時。



賴清德原定4月22日出訪史瓦帝尼，但因塞舌尔、毛里求斯、馬達加斯加等非洲三國取消專機飛航許可，行程生變。隨後史國副總理札杜莉訪台，賴清德5月2日傍晚突然透過臉書發文宣布“抵達“友邦”史瓦帝尼”。



時隔2天，於5月4日台灣時間晚間6時許，賴清德再度搭乘史國專機起飛返台，5日上午抵台。史國副總理札杜莉也再度隨機把賴清德送回台灣。



根據《法新社》與航班追蹤資料顯示，這架恩史瓦帝三世的A340私人專機，短暫飛越莫三比克與南非後轉向印度洋，起飛及降落地點皆未顯示，飛行過程中也未顯示完整機身識別資訊，僅能追蹤其飛行位置。該機註冊號、機齡等資訊均被隱蔽。



曾經兩度擔任馬英九專機機師，擁有20年飛行資歷的台灣民眾黨台北市議員張志豪5日在台北市議會受訪表示，經過計算後即便是繞行，還是可以從某個點直接往東北飛回台灣，當然就會這樣選擇。如果因為風向、風速不利於直飛，那他們可能會轉降澳洲、馬來西亞……等等地方，但這也牽扯到政治因素，會不會這些國家因為臨時提出轉降要求，而有政治因素考量拒絕，都必須考量到。