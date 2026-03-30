邱世卿：對美軍購成服務特定政治目標的籌碼

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月6日電（記者 方敬為）台灣對美軍購預算規模近期陷入朝野拉鋸，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，由於美國在台協會（AIT）近期積極敦促台灣盡早通過軍購預算，台灣各政黨都有程度壓力，所以引發朝野爭執，甚至中國國民黨還出現自我矛盾，但由於中美峰會可望在5月中旬舉行，當中變數眾多，現在的討論基本上都沒有意義。



邱世卿說，雖然AIT期望盡早敲定台灣的軍購預算以鞏固既定框架，但倘若中美領袖會晤後對台軍售政策產生變數，特朗普極可能透過行政權力拖延或終止執行，屆時台灣現階段所有的預算推動與政治承諾都要“打掉重來”。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日將再度召集朝野協商各版本軍購特別預算草案，包括“行政院”版本的新台幣1.25兆元“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”、國民黨“立法院”黨團所提“強化國防及對美軍事採購特別條例草案”、民眾黨“立法院”黨團所提“保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案”等3個版本。其中國民黨內陷入“3800億元＋N”與8000億元採購規模的意見分歧。



邱世卿表示，現在討論軍購預算規模基本上沒有太大意義，也不是時候，首先，從國際現實與後勤補給的客觀軍工數據來看，台灣能否如期獲得武器，已不是預算金額多寡的問題，而是受制於美國國防工業的產能瓶頸。

