高雄藍營批綠民調壯膽　實情是柯熱賴冷

國民黨籍高雄市議員許采蓁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月5日電（記者 蔣繼平）根據《上報》5日公布最新高雄市長民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆支持度47%、國民黨參選人柯志恩30.7%，雙方差距16.3%。對此，國民黨籍高雄市議員許采蓁表示，綠營慣用大內宣民調來營造選情樂觀，高雄勤跑的真實民調是柯熱、賴冷，賴給人印象就是“兒子的霸凌案”與“最弱母雞”。



根據《上報》委託山水民意調查公司進行的最新民調結果顯示，以區域結構交叉分析，賴瑞隆在原高雄市區支持度為49.1%，高於柯志恩的30.9%；在原高雄縣區則為44.5%，同樣領先柯志恩的30.4%。年齡層方面，賴瑞隆在多數群體中維持領先，其中在20至29歲族群支持度為55.9%，70歲以上為53.2%，均高於柯志恩的21.2%，此二區段領先幅度最高；衹有在50至59歲族群中，雙方支持度接近。



許采蓁指出，這次的民調公司是山水民調，曾在2022年台北市長選舉時，做出民進黨的陳時中領先國民黨的蔣萬安民調，讓綠營士氣大振，結果出來，陳時中卻輸了10%以上。這是綠營慣用的民調壯膽行為，很明顯又是為了安撫綠營的集體焦慮。



許采蓁表示，她在勤跑地方時，柯志恩到社團、宗教活動、社區活動都獲得非常大的歡迎。甚至年初過年發放小紅包的活動，柯志恩的隊伍還比賴瑞隆更多人，甚至支持者都還會熱情要求與柯志恩合照，與賴瑞隆的冷清人潮對比，宛如兩個世界



許采蓁表示，尤其近期賴瑞隆後援會成立時，連賴的後援會副會長致詞時都提到“兒子的霸凌案”、“最弱母雞”等詞，讓賴瑞隆只能尷尬地拍肩希望停止，因為賴瑞隆目前給高雄人的印象，的確就只有這兩個印象。



許采蓁表示，如果這樣的民調是真的，那現在台北市長會是陳時中，民進黨頻頻用民調壯膽，不如讓參選人多走訪地方，聽聽民眾對低薪、空汙、人口外流的焦慮，和柯志恩一樣面對民眾、面對問題、並提出解決問題來獲得支持。