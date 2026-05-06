李其澤：鄭麗文訪美是藍路線轉型壓力測試

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月6日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文預計6月訪問美國，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，鄭麗文繼訪陸後，開始與密集接觸多國駐台使節，試圖將兩岸溝通的政治資本，轉化為華府的理解與信任，6月訪美的成敗，不僅攸關其個人政治聲望，更將決定國民黨能否包裝出一條“和陸、親美、反戰、挺軍購”的全新路線。



李其澤表示，鄭麗文的6月訪美行是國民黨路線轉型的一場壓力測試，長久以來，藍營屢屢陷入“親美”與“和陸”難以兩全的困境，進而讓政治對手長期壟斷了作為美國“最可信賴夥伴”的話語權。鄭麗文若能藉此契機，提出一套涵蓋“積極防衛、兩岸溝通、反對武力”的清晰框架，不僅能打破當前的政治壟斷，更能讓國民黨重新奪回國際論述的主導權。



李其澤，德國柏林洪堡大學（HumboldtUniversity）國際政治學博士，曾任“總統府”“國家安全會議”研究員、“教育部”國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。



鄭麗文預計6月份赴美訪問，日前接受彭博新聞專訪表示，如果可能的話，訪美希望能拜會美國總統特朗普，傳達兩岸和平穩定的訊息，並得到特朗普的認同、支持。如果能締造整個區域的和平、兩岸的和平跟世界的和平，相信對特朗普的歷史定位也非常重要。



針對相關效應，李其澤表示，該訪問行程不只是單純的政黨外交，鄭此行最大的政治意圖，便是向美國戰略圈證明國民黨具備成為台海風險管理者的能力，鄭麗文與北京的溝通管道不會是“安全負債”，反而是能夠避免戰爭、降低誤判並維持區域穩定的重要資產，這正是其所強調“中美並重”的核心要旨。



李其澤說，要實踐這條路線的難度不容小覷，在華府的戰略視野中，和平從來不能只停留在口號層次，而必須建構在台灣自主、民主程序以及不削弱防衛的前提之上。若鄭麗文僅能強調對話帶來的和平訊息，卻無法轉化為可驗證的安全安排，美方將難以輕易買單。



他指出，除了兩岸論述的檢驗，鄭麗文此次訪美更面臨著防衛實務與外交層級的雙重挑戰。在軍購議題上，鄭雖主張支持對美軍購與防衛自主，卻也強調必須嚴格監督，反對給予執政黨空白授權。這種態度在國內政治運作中固然有其正當性，但在美方的放大鏡下，關鍵卻在於國民黨未來在“立法院”的實際作為。



李其澤說，若“國會”監督最終演變為杯葛與拖延，美方勢必會將國民黨視為削弱台灣防衛韌性的不確定變數。此外，訪美的實質影響力高度仰賴其接觸層級，若能與美國行政部門或“國會”重量級人士建立實質對話，無疑將對黨內權力結構形成強大的“升維打擊”，但若僅局限於外圍交流，甚或因強求拜會特定政治領袖而引發不可預測的風暴，鄭麗文的政治效益將大打折扣，甚至可能因落空而招致過度膨脹的批評。