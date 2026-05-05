黃敬平：賴清德在習特會前演這齣讓人捏冷汗

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月6日電（記者 盧誠輝）賴清德2日搭乘史瓦帝尼（斯威士蘭）國王專機飛抵史國訪問，5日搭乘同班機返台。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，賴這次訪史國模式，將使中國大陸對台灣的立場踩得更硬，全民將承擔代價。賴清德在特朗普訪華前突然上演這一齣，實在令人捏把冷汗。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平強調，賴清德這次訪史國的模式必將付出代價，但這個代價卻不是由賴一個人承擔，也不是由民進黨政府來承擔，而是2300萬台灣老百姓都必須去承擔，因為賴和民進黨不會永遠執政，而台灣未來的外交處境與國際空間勢必將更為艱困。



他指出，隨著美國總統特朗普可望在五月中旬訪華，台“外交部政務次長”吳志中日前接受外媒專訪時表示，擔心台灣恐成為中美談判桌上的菜單。但其實只要真正懂國際現實的人都會知道，台灣本來就是一個籌碼，只是看這個籌碼被誰掌握而已。



黃敬平分析，賴清德在特朗普訪華前突然上演這一齣，實在令人捏把冷汗，未來在中美談判桌上，當美國想要打台灣牌的時候，中國大陸當然一定會強力反彈，而當中國大陸也想打台灣牌的時候，立場也一定會踩得更硬，讓美國很難在談判桌上討到便宜，尤其是在台灣問題方面。



黃敬平提到，最近許多外媒都相當關心，聚焦中國大陸是否會在談判桌上要求美國公開承諾反對“台獨”，不能再像過去只是不支持“台獨”，而是要美國把對台灣的立場表態得更為明確。他相信美國當然不會輕易就範，因為美國並不希望台海任何一方改變現狀，這樣才能維持美國最大利益，但隨著台灣問題端上中美談判桌上，就算沒有成為菜單，也恐將對台灣造成一定程度的影響。