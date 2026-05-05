台股3大極端訊號同時引爆　外媒：像在玩火

台灣證券交易所。（中評社 資料照） 中評社台北5月5日電／美伊戰事局勢升溫，美股4大指數周一收黑，不過台股5日一度漲到40885點再創新高，今年迄今已大漲逾38%，市場氣氛一片熱絡，也讓過熱疑慮迅速升溫。美國財經媒體《Business Insider》4日報導，目前台股的估值已出現明顯偏高現象，其中被視為衡量市場熱度的“巴菲特指標”逼近500%，再加上年線乖離率突破43%等三大警訊，顯示市場可能正處於高度泡沫風險之中，情況已接近“玩火”等級。



回顧歷史，1989年日本股市泡沫與2000年網路泡沫高點，巴菲特指標僅約140%左右，2021年台股高點時約為270%，隨後即出現逾三成修正。如今台股數值翻倍攀升，讓市場憂心是否重演泡沫破裂劇本。



報導引述富邦投顧總經理陳永俊的分析，他示警台股短期內恐面臨回檔壓力，預估第三季跌幅可能超過10%，建議投資人未來2至3周應審慎操作，逢高適度獲利了結，避免追高風險。



陳永俊進一步指出，目前台股已亮起三大警訊，首先，年線乖離率一般超過30%就屬於過熱訊號，而如今43%不僅創下歷史新高，也遠遠偏離合理區間；其次，台股總市值占GDP比重，即“巴菲特指標”已逼近500%，遠高於過去牛市常見的100%至180%；第三，部分個股已提前以2027年的每股盈餘（EPS）進行估值，但現在才2026年上半年，時間點過早，屬於危險訊號。



此外，市場短期還將面臨多項變數干擾，陳永俊提醒7月適逢除權息旺季，加權指數可能蒸發約700至800點，加上美國政治與政策不確定性升高，例如總統特朗普政策動向、301條款及關稅議題，都可能對市場情緒造成衝擊，再加上技術面過熱，形成三重壓力。



不過，陳永俊也指出，權值股仍具一定支撐力，指標股台積電目前本益比約20倍，在高價股中相對合理，加上其獲利能見度高、產業地位穩固，有助於撐住大盤下檔空間。因此他建議，投資人可等待8月可能出現劇烈修正後，再重新布局，第四季市場有機會再創高點。



陳永俊分析，台股後續回檔的性質將是關鍵。如果是流動性收縮引發的泡沫破裂，跌幅可能擴大，甚至重演2022年的劇烈修正；但若僅是季節性除息與估值修正，則較可能如預期落在約10%的健康回檔範圍內。