習特會前賴偷渡式出訪　劉復國：台風險高

政治大學國際關係中心兼任研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月6日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普可望於本月中旬訪華，政治大學國際關係中心兼任研究員劉復國接受中評社訪問表示，台灣現在要擔心的是，美國的國內外情勢並不有利，特朗普又是交易型領袖，會否為了與中國達成重大交易，而從“不支持台獨”傾向“反對台獨”？



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心研究員、台灣亞太政策研究協會理事長。



劉復國接受中評社訪問表示，台灣議題將是中美峰會重點議題，在賴清德出訪史瓦帝尼（斯威士蘭）後，台灣議題勢將提到中美優先確認項目上。特朗普現在無論是美國內外情勢、美伊戰爭都不那麼有利，此時訪華，中美勢必得更加“平等”的對話，賴此時想盡辦法訪史瓦帝尼去衝撞，將讓中國大陸更具管控台灣的急迫性。



劉復國說，現在美國專家學者熱議，特朗普雖沒那麼在意“文字遊戲”，且其風格為交易型領袖，但為了獲得交易項目，很可能從“不支持台獨”傾向“反對台獨”。雖然特朗普的特質是說變就變，但中美若在台灣議題談定美國立場是“反對台獨”，跨出那條線後，美要再拉回“不支持台獨”就非常困難了，畢竟中國的力量不斷地在增強，對美國會有更大、更關鍵性的影響。



賴清德原訂4月22日至27日訪史瓦帝尼（斯威士蘭），因塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加撤回專機飛航許可，啟程前一天宣布取消該訪問。史瓦帝尼副總理札杜莉隨後於4月30日訪台，賴清德5月2日突然宣布抵達史國，並於5日返台。



劉復國指出，賴清德這次想盡辦法出訪史國，可見其政治意志力非常堅持，從台灣的角度而言，說是“外交”成功突圍也無可厚非，但若是從國際政治局勢上來說，其實並未改變任何結構，台灣依然面對“外交”困境，即便西方國家有注意到這件事，但國際議題的主要焦點仍是美伊戰爭、能源供應等。