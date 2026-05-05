方恩格：國民黨若想爭親美　恐徒勞無功

方恩格本身是律師。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月6日電（記者 張嘉文）藍營近期因特別軍購預算該是新台幣3800億加N或者8千億吵翻天，美籍政治評論員方恩格（Ross Darrell Feingold）向中評社表示，美國的立場非常清晰，就是支持“賴政府”的新台幣1.25兆版本，且已明顯向國民黨與民眾黨大力施壓。



方恩格說，美國在民進黨與國民黨之間，基於抗中政策的核心，必然偏好民進黨，甚至美國在2028還是會支持賴清德連任，所以國民黨若想靠“比誰較親美”來贏得美方支持恐是徒勞，唯有爭取台灣民意的支持，奪回執政權，才能真正改變藍營和美國互動的格局。



方恩格為台灣美僑律師、政治評論員。現任台北市政府市政顧問、淡江大學國際事務學院外交與國際關係學系兼任助理教授。方恩格自1990年起來台，來台前曾在新加坡及香港等地居住多年，涉略國際政經、外交、文化、中美關係、兩岸關係等領域，常在媒體評論政治和外交策略等議題。



旅居台北的方恩格接受中評社訪問，分析美方對當前台灣“立法院”特別軍購預算的真實態度。他說，美國的立場非常清楚，就是支持“賴政府”提出的版本，並不支持國民黨或民眾黨的任何修正版本。



方恩格提到，自從賴清德在《華盛頓郵報》投書後，美國在台協會（AIT）處長便立即公開表達支持；過去幾個月，無論是訪台的美國國會議員，或是在社群媒體上的表態，雖然偶爾用語模糊，但核心訊息都是希望這個官方版本的1.25兆預算能全數通過。



美國已經明顯向國民黨及民眾黨施壓，無論是公開會晤還是私下溝通，方恩格說，國民黨近期之所以在3800億元的基礎上，突然出現8000億元的折衷聲音，正是因為感受到了來自美方的強大壓力。目前國民黨中央傾向維持“3800億＋N”，試圖在一邊展現“願意買美國武器、我是親美的”姿態，另一邊又維持“監督政府、不開空白支票”的立場，這對國民黨來說是目前最理想的平衡點。

