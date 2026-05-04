洪毓祥：台積電產能赴美　半導體人才將空洞

台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月6日電（記者 張穎齊）針對美國改採《1974年貿易法》第301條款調查、台灣半導體是否恐被納入，以及台積電產能赴美後續影響。台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥接受中評社專訪分析，半導體高階晶片關稅實際上多由美國品牌廠承擔，台灣不該被政府恐嚇說不配合美國就會重創半導體；但他更憂心台積電產能移美後，供應鏈與人才跟著外移，10到15年後台灣半導體人才恐出現空洞化。



美國最高聯邦法院2月裁定美國總統特朗普對等關稅缺乏法律依據後，美國貿易代表署（USTR）隨即宣布對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等16個貿易夥伴啟動301條款調查，台灣半導體晶片與電子產品都在調查範圍內。



曾任資策會軟體技術研究院副院長、代院長的民眾黨籍新科不分區“立委”洪毓祥，在“立法院”研究室向中評社指出，特朗普關稅戰雖被美國聯邦最高法院判定違法，並須還款給相關國家，但同時又啟動301調查，大家都很關切台灣半導體是否因而受影響？但他認為應先釐清半導體晶片如何課稅。



洪毓祥表示，他過去質詢“行政院長”卓榮泰、“經濟部長”龔明鑫時曾詢問，是否知道半導體晶片怎麼課稅？但他們答不出來；依照世界貿易組織WTO協定，晶片本質上關稅為零，即便大家討論15%或20%稅率，實際流程也並不是台灣直接被課稅。



洪毓祥舉例，輝達NVIDIA下單給台積電生產GPU圖形處理器晶片，晶片完成後進入輝達倉庫，從頭到尾晶片都屬於輝達，若高階晶片輸回美國，貨主是輝達，由輝達報關繳稅，台灣只收代工費；若交由鴻海組裝成伺服器進入資料中心，貨主也仍是輝達。



他進一步說，若是谷歌Google、亞馬遜雲端運算服務AWS、甲骨文Oracle、開放人工智能研究中心OpenAI下單，由聯發科設計、台積電代工，再由緯創、仁寶、鴻海組裝，整個貨主仍是Google或AWS，關稅由品牌廠承擔，所以關稅根本課不到台灣。



洪毓祥說，真正會課到台灣的情況，是台灣廠商自行購買晶片、組裝自有品牌伺服器後銷往美國，但這種量很少。即便美國硬要以晶片在台灣製造為由課稅，也會加在NVIDIA、Google、AWS等品牌廠身上，這些大廠自然會向川普政府施壓，因為成本上升、競爭力下降。

