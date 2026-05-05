洪毓祥：台灣為美國犧牲人民健康得到什麼？

台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月6日電（記者 張穎齊）台美對等貿易協定（ART）將使花生在內的1482項美國農產品零關稅入台，最近陸續引爆爭議。台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥接受中評社專訪痛批，台官方為保護其它產業讓渡農業，是錯誤邏輯，犧牲了人民健康，但台灣究竟到底得到什麼實質利益？



洪毓祥為交通大學資訊工程學系學士、碩士、澳門科技大學商學院博士，曾任資策會軟體技術研究院副院長代院長。



民眾黨籍新科“立委”洪毓祥在“立法院”研究室向中評社表示，無論是供應鏈或人才，台灣產業生態都可能受到影響，農漁業同樣面臨衝擊，近期討論的馬鈴薯龍葵鹼、農藥殘留量、萊克多巴胺以及美國花生零關稅進口，讓台灣農業與傳產承受壓力，而美方檢討各國對其農產品的貿易障礙，本質上就是為自身農業尋找出口，台灣不應因此被迫讓步。



洪毓祥批評，政府不應恐嚇民眾，聲稱若不配合美國就會影響外匯、甚至經濟崩潰，進而合理化開放農產品，這是胡說八道，政府沒有傳達正確訊息，卻讓農業與傳統產業承擔代價，應該更有立場與美方談判。



“政策鬆動又沒有強化把關，甚至傳遞錯誤觀念！”洪毓祥說，過去馬鈴薯只要抽驗有問題，即整批退運，如今卻改為維持2%抽樣率，並讓進口商提出改善計劃、逐顆挑除，這實務上根本不可能落實，甚或還誤導民眾以為切除發芽部位即可食用，龍葵鹼不是加熱就能消除，等同拿人民健康開玩笑。



他也指出，若為抑制馬鈴薯發芽而使用抑制劑，仍可能產生健康風險，整個政策都邏輯混亂；另外對於美國花生若以零關稅進口，即使風味不如台灣，在加工後也可能混淆產地來源，若未嚴格標示，將衝擊台灣花生農。



洪毓祥批評，政府未啟動特別防衛措施，也未強化產地標示，卻稱這叫作“產業轉型”，根本就是洗產地，台灣花生農長期依賴單一作物，轉型不是容易的事，政府不可能輕描淡寫帶過。