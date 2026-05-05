藍委拋軍購折衷案　李福軒：分段監督有智慧

國民黨中央評議委員李福軒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨近期因為軍購案鬧內鬨，藍委提軍購折衷方案盼凝聚共識。對此，國民黨中央評議委員李福軒向中評社表示，3800億元加N是科學與工程的答案，超出都是概念性答案，折衷方案等於設上限是8千億元，設上限就是分段監督，算是很有智慧的處理方式。



李福軒，美國猶他州立大學電機工程博士。現為國民黨中央評議委員、OpenKMT論壇版主。目前經商。



國民黨團5日召開黨團大會繼續討論“國防”特別條例草案，藍委賴士葆提出折衷方案，保留黨版匡列新台幣3800億元+N，另增列待美方第二波發價書送來後，增加預算至8千億元。藍黨團總召傅崐萁說各版本還在討論中，共識是一定要有發價書。



對於最新的折衷方案，李福軒表示，這符合國民黨內部兩種不同的聲音，3800億元+N是很好的方案，再讓8千億元變成是天花板。但說實在這方案可能會讓政府更難做，因為有設上限，可見的未來無法超過，與其如此，還寧可沒有上限。



有關國民黨內部兩個聲音拉扯原因，李福軒表示，若編了一個沒有發價書、沒有詢價單報價單，這種空白授權的確會有問題。8千億元是估算，“立委”們有其看法，也不能說錯，也不能說全對。



李福軒認為，問題就回歸理性探討，有報價單就給，他個人是支持3800億元加N，折衷方案設了上限，算是一種分段監督，從3800億元到8千億元，這樣也是很好。未來若真的超過，看是否合理再來辦，屆時人民應該也都會支持。



至於怎麼看很急著處理，李福軒表示，因為現在已經5月了，要把這事盡快處理掉，才能與美國談判與溝通。第一，台灣有被要求“國防”預算占比的壓力；第二，軍備有太多項目要更新，雲豹、幻象兩千、經國號、以及進度落後的海鯤號。

