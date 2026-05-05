藍彰化提名難產　謝衣鳯：為何不考慮我？

藍委謝衣鳯。（中評社 資料照） 中評社台北5月5日電／中國國民黨彰化縣長人選難產，國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨日說，這周會有好消息。表態爭取提名的國民黨“立委”謝衣鳯5日表示，她未接獲任何來自黨中央的訊息，質疑“以民調來講，我是現在選民最支持的候選人，為什麼黨中央沒有考慮我”？



國民黨在彰化縣長的提名陷入僵局卡關，由於謝家已經決定不支持謝衣鳳參選縣長，一度傳出國民黨中央擬徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長。不過該消息曝光後，早表態爭取提名的謝衣鳯、彰化縣府參議柯呈枋及彰縣工策會總幹事洪榮章曾發聲明給黨主席鄭麗文及組發會，盼回歸“在地徵召”。



另外，國民黨籍現任縣長王惠美則力薦新北市副市長劉和然，但劉和然受訪時明確表態，他的戰場就在新北市。如此一來，彰化縣長選情更是亂上加亂。今王惠美被問及此狀況未進一步說明，她重申“我把縣政做好”。



謝衣鳯表示，現在基層都非常憂慮，國民黨遲遲沒有提名，民進黨候選人都起跑半年了，希望黨中央可以儘速提名。現在地方對於初選方式，是不是以協調式民調提名比較適當人選，大家對於徵召方式及過去沒有經營地方的人選都有疑慮，是不是以地方選民需求為主，才能贏得這次勝選。



謝衣鳯質疑，以民調來講，“我是現在選民最支持的候選人，為什麼黨中央沒有考慮我”？黨中央這樣的用意是什麼，必須跟民眾說清楚。



謝衣鳯指出，現在黨中央對於“立法院”黨團，沒有尊重民意。對於地方黨部，也沒有尊重縣民想法。以至於民眾對國民黨中央不信任度越來越高，怎麼樣改變這問題，唯有黨中央自己可以改變自己，才能贏得選民對國民黨的信任度。



至於國民黨副主席李乾龍說這周應該會有好消息跟大家報告，謝衣鳯被問及這段期間有沒有接到黨中央聯繫？她表示，沒有收到任何黨中央訊息。