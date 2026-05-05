關注：綠五路齊發炒作鼠患　蔣萬安慢半拍

民進黨台北市長黑馬人選、綠委沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月6日電（記者 張穎齊）傳出民進黨本月中旬將徵召綠委沈伯洋參選台北市長，挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安。就在這時機點，民進黨、行政部門、“立法院”黨團、台北市議會黨團、側翼五路齊發，猛打“北市鼠患”議題，蔣萬安5日終於開記者會正面迎戰，顯得有點落後。



今年初，台北市大安區發生漢他病毒死亡病例，雙連市場周邊被目擊有數十隻老鼠亂竄，引發民眾恐慌，民進黨抨擊蔣萬安，戲稱“安鼠之亂”，當時蔣萬安已令台北市政府環保局採取加強投藥、派員清理環境等措施，強調已加強衛生稽查，並於本月推出“鼠類偵防師”協助找尋鼠洞，整體案件通報已呈下降趨勢。



國民黨籍“立委”王鴻薇更出具證明表示，綠營操作逾一周，由民進黨籍“立委”柯建銘助理周軒在社群發布台北市鼠患照片，遭指照片實為高雄中山高中，根本是“南鼠北送”的“造鼠計劃”，且台北市老鼠通報案件已明顯下降，2月258件、3月降至90件、4月截至23日為49件，下降約65%。



藍軍的澄清擋不住民進黨全面圍攻，從沈伯洋自上周大動作與民進黨台北市小雞議員參選人合體後，積極與民進黨政策會執行長吳思瑤等人商議對策，挑戰蔣萬安意圖明顯，先拋出大巨蛋管理問題，再擴大聚焦台北鼠患，再由民進黨小雞們接棒集體抨擊蔣萬安。



對於綠營把鼠患炒得沸沸揚揚，蔣萬安起初選擇冷處理，對於沈伯洋的議題，用輕鬆、甚至與國民黨籍“立委”徐巧芯互相調侃沈伯洋的方式一笑置之。但沈伯洋團隊來勢洶洶，果真突然掀起熱議，加諸側翼、政論、民進黨支持者青鳥，還有台“環境部長”彭啟明、“審計長”陳瑞敏各於4、5日加入，要求蔣萬安市府徹底防治，掀起“中央”、地方全面戰線。



冷處理未果，蔣萬安只好於5日下午4點臨時大動作開記者會，駁斥並澄清謠言，出具數字證明鼠患已下降，且立刻要求12個行政區全面清消，但輿論已爆開，北市府演變成亡羊補牢。

