正面迎擊綠營　蔣萬安：全面滅鼠是市府該做

台北市長蔣萬安。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月5日電（記者 莊亦軒）面對民進黨陣營連日猛攻台北市鼠害問題，中國國民黨籍台北市長蔣萬安今天正面迎擊。蔣萬安5日在“台北市鼠害防治記者會”表示，不管老鼠多、老鼠少，我們就是全面滅鼠，這都是市府應該做的。藉此機會向防治鼠害全力以赴的市府同仁致敬，也會維護第一線公務員的專業和尊嚴。



台北市政府於5日下午4點召開“台北市鼠害防治記者會”，台北市長蔣萬安與環保局長徐世勲、衛生局長黃建華、產業局長陳俊安、都發局長簡瑟芳、工務局長黃一平、研考會主委殷瑋等人一同參加記者會，親上火線一一回應近來網路上的謠言。



針對媒體詢問，今天召開記者會是否因近來網路與政壇有許多謠言及攻擊，蔣萬安回應，記者會主要是因為市府接獲通報呈現下降趨勢，從2月到3月、4月逐步下降，衛生局持續調查也沒有新增案例，衛服部相關單位也說明疫情沒有升溫趨勢，“疾管署”也強調相關疫情與往年同期相比並沒有較高。因此，市府希望透過記者會，讓正確訊息清楚傳達給市民，請大家不要恐慌。



對於民間團體擔憂投藥可能影響動物，並希望建立鼠類監控機制，台北市環保局長徐世勲表示，目前台灣並沒有很有效、明確的鼠類監控模型，這也是市府特別向“環境部”請教的原因之一，未來希望能與“環境部”合作努力。至於老鼠數量與用藥比例，目前確實沒有相關數據可佐證。



徐世勲說，目前國際主要城市對於鼠類監控，多依據老鼠通報數，或活躍鼠洞數等方式，各國做法不同。以這次漢他病毒案例來看，市府回推感染時間約在1月初，因此也回頭檢視去年11月、12月鼠類通報數，去年12月約13件，11月約8件，與前一年同期相比沒有太大差別。未來市府也會思考建立完整專家諮詢會議，讓鼠類防治更有效。



徐世勲更拿出大、小鼠餌盒，破解網路上四處散布的“只有南部縣市有用鼠餌盒”謠言，徐表示因應不同複雜環境，環保局在投放老鼠藥時會因地制宜考量，不一定每個地方都適合放置鼠餌盒。



媒體詢問未來是否可能跨區域、跨縣市聯防，像是與新北市跨縣市合作。蔣萬安表示，“衛福部”已說明目前疫情沒有升溫，“疾管署”也強調相關案例與往年同期並沒有增加。台北市會在既有基礎上，也就是從年初開始的一系列跨局處因應作為，再提出更多精進做法。