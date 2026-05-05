民眾黨轉彎？周榆修：兩波美發價書約8千億

民眾黨秘書長周榆修今天接受直播節目《中午來開匯》訪問。（照片截自中午來開匯直播） 中評社台北5月5日電／中國國民黨主席鄭麗文堅持軍購案“3800億＋N”版本，以及黨內也喊出8000億版本，藍營內部至今擺不平。民眾黨秘書長周榆修5日受訪被問到白營態度是否傾向鄭麗文版本？周榆修則回應：“我的認知剛好跟你倒過來”，並指民眾黨預期第二波發價書一定會來，因此先將涵蓋第二波軍購的數目算好，約略等於8千億元。



周榆修還說，我們不排除修正動議上會針對自己提案做出修改。



有關於軍購特別預算條例，“政院”版本編列新台幣1.25兆規模，國民黨版為3800億＋N，民眾黨版原為4000億版本。目前不只藍營版本出現分歧，民眾黨也可能調整。



周榆修今天接受直播節目《中午來開匯》訪問，主持人黃光芹詢問，民眾黨目前對於軍購的態度是否傾向鄭麗文版本？周榆修回應：“我的認知剛好跟你倒過來”，民眾黨作為獨立政黨，邏輯建立在預期第二波發價書一定會來，因此先把涵蓋第二波軍購的數目算好。



周榆修強調，只要美國國會通過的軍購案，民眾黨確認品項後就給予支持，而8千億是目前看來2批發價書，約略等於這數目。



民眾黨“立院”黨團副總召王安祥今天上午在“立院”受訪則表示，民眾黨只要是對美軍購部分都會支持，原則上希望在編列預算時，都有比較確定的發價書，因此民眾黨會動態調整金額。