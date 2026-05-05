李福軒：高雄選情冷　柯志恩不能到處點蠟燭

國民黨中央評議委員李福軒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月6日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩該如何炒熱選情，國民黨中央評議委員李福軒向中評社表示，高雄藍營選民結構較散，需要把灶燒旺聲勢才會起來，方式不是在政論節目、也不是跑行程到處點蠟燭，要在高雄實地宣講較有效，所以現在怎麼看都很冷清，建議柯志恩要拿出決心。



李福軒也提到，柯志恩最好要去拜訪一下老市長吳敦義，吳敦義在高雄還是很孚眾望的。至於吳敦義的近況，李福軒說，吳的身體不好，畢竟年紀大了，體力沒那麼好，但受批評而有點失望也是真的。另外馬英九近期負面新聞也多，李福軒也是為此抱屈，家有一老如有一寶，藍營不能把自己的寶都丟到一邊去。



李福軒，美國猶他州立大學電機工程博士。現為國民黨中央評議委員、OpenKMT論壇版主。目前經商。



針對高雄的選情，李福軒表示，綠營是鐵票，藍營選民則是需要將熱情炒起來，之前國民黨籍“立法院長”韓國瑜2018年選高雄市長時就有這個能力，雖然韓一開始非常弱，但靠著把吳敦義在高雄的基礎熱起來，韓再燒得更旺。韓國瑜的感染力很強，所以給韓一口灶，可以變成很大的灶。



李福軒表示，柯志恩現在問題就是選民熱情還沒起來，還有吳敦義這幾年被黨內的人批評，所以這些喜歡吳敦義的人，當然對國民黨就比較失望，所以會比較冷。把高雄炒熱的方式不是到政論節目去炒，沒有用，要在高雄來炒。



不過，李福軒表示，柯志恩勤跑行程是一件事，但如何讓高雄市民一下子全部看到？除了大型活動，站在街頭講政見或許更有效。到市場、到宮廟等地搏感情都很重要，但是那都是局部，很難有一個聲勢出來。

