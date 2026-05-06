賴瑞隆民調領先　吳子嘉：有史以來最弱母雞

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電／《上報》5日公布2026高雄市長選舉最新民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆以47%的支持度，領先中國國民黨參選人柯志恩的30.7%，雙方差距為16.3個百分點。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日在網路節目提出兩點理由，直言賴瑞隆是民進黨在高雄有史以來最弱的母雞。



根據《上報》公布最新民調結果，賴瑞隆的支持度47%、柯志恩的30.7%，另有22.3%受訪者尚未表態。年齡層方面，賴瑞隆在多數群體中維持領先，其中在20至29歲族群支持度為55.9%，70歲以上為53.2%，均高於柯志恩的21.2%，此二區段領先幅度最高；衹有在50至59歲族群中，雙方支持度接近。



吳子嘉5日在網路節目《董事長開講》認為，雖然《上報》的民調結果正確，但賴瑞隆是民進黨在高雄有史以來最弱的母雞，因為賴並沒有幫小雞加分。他解釋，作為綠營母雞，賴瑞隆不只要與柯志恩比，還要跟柯的小雞比，而目前看來，賴的小雞不管是在看板，還是在陪同跑攤上，都沒有很熱鬧。



再來，綠營內部的整合沒有成功，在賴瑞隆和民進黨高雄市“立委”合體的活動中，賴的初選對手、實力強大的民進黨“立委”邱議瑩和林岱樺都缺席。吳子嘉認為，這說明賴瑞隆還是在用派系力量、門戶之見在打高雄市長選戰，這並非是個團結的場面。