李四川被爆農地違規　吳子嘉：還有更大抹黑

國民黨新北市長參選人李四川致詞。（中評社 資料照） 《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電／中國國民黨籍新北市長參選人李四川5日遭綠營質疑其名下持分的小琉球農地長期違規使用。藍營隨即反擊此舉為選舉抹黑。李四川親自出面澄清，強調該土地為家族繼承所得，他僅持有部分持分，若經查證涉及違建“該拆就拆”。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，綠營已針對小琉球議題發動3波攻擊，提醒李四川團隊須嚴加戒備。



李四川自日前傳出親弟李賜福是家鄉小琉球的“環保蟑螂”後，5日又再爆出小琉球持分農地上有疑似工廠的違建，甚至還分租給四間店面使用，涉違規使用爭議。



李四川5日表示，名下位於屏東小琉球的土地為家族繼承，且僅持有部分持分，並未興建鐵皮建物，現場建物為其他所有權人所為。他強調，持分人皆為家族親友，“如果是違建，該拆就拆”。李指自己專業範圍主要在曾任職的縣市，對於非自身管理區域的土地細節並不完全掌握。



吳子嘉5日在《董事長開講》節目中指出，綠營拿小琉球議題攻擊李四川，已不是第一次，從今年春節前就開始發動，這次是第3波。



吳子嘉分析，小琉球土地問題與李四川個人無直接關係，是李的家族所為，綠營拿這個議題一而再、再而三的打，一個點一直戳。不是為了炒作議題，而是為了增加深度，讓選民留下負面印象，這是很典型的負面選戰打法，且往往具備成效。



吳子嘉研判，綠營還會不斷推出抹黑李四川的新聞，提醒李四川團隊必須預作準備，後面還有更大的抺黑攻擊。尤其李四川長期扮演工程師的角色，過去負責很多工程的招標，都可能被拿出來檢視，甚至抹黑。