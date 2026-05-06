鼠患議題大戰　沈富雄：不能有格局一點嗎？

沈伯洋。（中評社 資料照) 中評社台北5月6日電／雙北近期分別發生漢他病毒死亡及確診個案，使鼠患問題引發關注，民進黨台北市議員林亮君指控北市環保局亂投藥會導致寵物及其他動物誤食，但反遭踢爆“設套”給環保局，引起藍綠雙方隔空互嗆政治操作。對此，前“立委”沈富雄點名被外界認為可能參選台北市長的民進黨“立委”沈伯洋，不管是沈伯洋自己，還是側翼網軍，怎麼不能想到一些較有格局、像樣的議題作為開頭？



民進黨近期猛攻鼠患議題，劍指台北市長蔣萬安，北市府副發言人魏汶萱昨（4）日痛批，“南鼠北送”事件就是認知作戰，國民黨北市議員柳采葳也砲轟，民進黨為助攻沈伯洋選台北市長，把鼠患議題當“墊腳鼠”，已走火入魔。



沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》表示，老鼠的習性和蟑螂一樣，都喜歡躲在暗處，所以通報數目也不怎麼樣，“那都不成比例”。他提到，家裡附近的大樓會定期進行滅蟑，隔天蟑螂就會全部跑出來，並且翻肚掙扎，所以“見鼠率”、“見蟑率”到底代表什麼？且與紐約相比，台北的老鼠問題能比？



沈富雄認為，不管是沈伯洋自己，還是側翼網軍，先是以大力稱讚沈伯洋的外觀為起手式，現在又在打台北市的老鼠問題，怎麼不能想到一些較有格局、像樣的議題作為開頭？