六都市長財產申報　張善政身價破億最高

六都市長財產申報表。（中評社） 中評社台北5月6日電／台“監察院”5日公布最新一期廉政專刊，包括中國國民黨籍新北市長侯友宜、桃園市長張善政的財產申報，其中侯友宜存款超過新台幣4000萬元；張善政存款同樣超過新台幣4000萬元，名下還有5筆土地、1筆建物，身價以億元計，較上次申報，總資產約增新台幣3000萬。而兩人債務欄皆為空白。



根據台“監察院”公布的資料顯示，張善政去年11月申報內容中，與妻子張琦雅共有5筆土地、1筆建物，位於花蓮、彰化作為農地使用，新店則是自用住宅；存款4357萬3364元、有價證券總價額6665萬6658元；另將73筆土地、77筆建物交付信託，並於今年1月新增新北市永和區3筆土地、1筆建物交付信託。



侯友宜夫妻名下存款4490萬8797元，有價證券包含“中央政府”公債共4089萬770元，沒有申報債務，與前一次申報相比增加了500萬元。不動產部分，在嘉義縣朴子市、新北市新莊區、台北市士林區有多筆土地。



台“監察院”先前公布台北市長蔣萬安與妻子、3名未成年子女共同申報財產。不動產部分，蔣萬安將宜蘭縣的1筆土地、2筆建物交付信託；存款3305萬餘元較前一期申報減少300萬餘元，另有2筆保單質借債務331萬餘元。



另外，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲財產申報在去年8月曝光，其中盧秀燕存款、有價證券及黃金等合計超過2500萬元，不過較2022年時存款變少；黃偉哲存款則有1500多萬元，但債務則近2000萬元，比2022年宣稱有選舉債務1700萬元時還多，是負債最多的六都市長。



高雄市長陳其邁的財產申報去年9月曝光，其中存款351萬8280元、債務1396萬4275元，其中約1250萬用於購置不動產；名下有3筆土地、1筆建物，另信託2筆土地、4筆建物。