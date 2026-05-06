海鯤號今再出海操雷測試　拚年中交艦

海鯤號潛艦。(台船提供資料照) 中評社台北5月6日電／台灣自造潛艦原型艦海鯤號“神隱”1個多月後，5日、6日一連兩天展開第13、14次出海測試，同時也是第7、8次潛航測試。外界關切相關進度，台船董事長陳政宏透露測試順利，“現在不方便講什麼時候，但就是快了”。軍事專家研判近日主要為操雷測試，並有望挑戰首度海上過夜測試，拚6、7月交艦。



賴清德於3月19日首度登艦視導海鯤號，軍中一般看法，視導行程雖然與推動1.25兆元軍購特別預算有關，但也代表海鯤號的進展相當穩定，可望於7月交艦，否則軍方應不會安排登艦視導。



海鯤號昨天在賴清德登艦視導後首度出海測試，今天緊接著進行第14次海測，也是第8次潛航測試，台船力拚7月交艦。



根據《中時新聞網》報導，海鯤號昨早7時許出海，直到傍晚5時30分許返航，而上次測試為3月12日，針對長達1個多月停止測試空窗期，軍事專家紀東昀解釋，這屬於造船過程正常調整，主要用於加裝操雷測試儀器，並針對前幾次潛航發現的細節進行優化與修正。目前看來，在排除初期狀況後，進度仍屬穩紮穩打。



紀東昀研判，由於海軍參謀長邱俊榮曾於“立院”證實，軍方向美方借用的操雷儀器預計於5、6月歸還，因此近期測試重點必然落在操雷科目，其程序包含魚雷與艦載作戰系統的連線整合，並將訊號傳遞至發射管內的魚雷。



紀東昀進一步說，在完成整套接戰程序後，將魚雷發射並進行回收。而操雷測試不一定非得在小琉球深水區進行，在高雄港周邊海域即可測試，先行驗證功能性與系統穩定度。



紀東昀表示，海鯤號將進入最後“耐航測試”階段，屆時將挑戰更高航速、更深潛航與電力消耗極限，以測試系統整體的穩定度，若造船廠的功能測試順利完成，後續將移交海軍進行“戰術測評”，驗證是否具備實戰運用能力。雖然時程緊湊，但在美軍技術協助下，拚6、7月交艦目標依然具備可能性，一切以安全為前提。