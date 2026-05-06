藍堅持要美發價書　顧立雄：那才叫空白授權

顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體訪問顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月6日電（記者 鄭羿菲）軍購特別預算條例今日將進行第四度朝野協商，藍白儘管金額上限還未定案，但傾向待美發價書來之後，再繼續往上加碼，不接受民進黨政府的新台幣1.25兆元版本。台“國防部長”顧立雄6日重申，對美軍購都是經過2年磋商，若待發價書，簽署時間將非常短，有效期限僅45天，屆時“立委”都沒能仔細審查預算項目，那才叫空白授權。



媒體問及，中國國民黨主席鄭麗文強調“1.25兆元是不可能的”，在野黨多數意見指向8千億元，是能勉強接受的選擇？顧立雄回應指出，1.25兆元是基於整體作戰需求，經長期與美方討論規劃，不是衹有對美軍購，委製、商購都是形成整體軍購的重要一環，盼朝野“立委”都能支持。



“立法院”“外交及國防委員會”6日邀請台“國防部長”顧立雄報告業務概況，並備質詢。



顧立雄6日接受媒體訪問回應軍購案以三點說明：



一、對美軍購經過2年磋商，美方也提供正式文件，包括供售意願、交貨期程、案項金額等，皆已向朝野“立委”說明。



二、過往編列預算都是取得美供售意願後排入，若美方還未知會“國會”就列為機密，知會“國會”就公開，都依照計劃預算的概念，先讓“立委”審查。



三、若等美國發價書來，屆時完全沒有條例、沒有預算，簽署時間將非常短，取得美方發價書有效期限僅45天，要通過特別條例、通過審查預算，時程會非常趕、困難度相當高，“立委”都沒仔細審查案項，這才叫空白授權。



顧立雄舉例說，之前“立法院”授權政府先簽海馬斯等4項軍購發價書就是例子，看到發價書就叫政府趕快去簽，這他感覺才是空白授權。