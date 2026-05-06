綠本周啟動官員地方宣講　藍白轟變相輔選

民進黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電／2026地方選舉即將啟動，民進黨首波規劃“台灣好生活”政策說明會，由政務官下鄉與地方社團溝通，議題客製化由參選人“點菜”，包括最近備受關注的美國發芽馬鈴薯、花生零關稅進口等，首場9日將在高雄登場，由“行政院副院長”鄭麗君率隊打頭陣。中國國民黨痛批執政黨一直在打不對稱作戰，將組中央助講團等方式反制；台灣民眾黨則說，政策說明會分明是大罷免時的“人民是頭家”2.0版。



“台灣好生活”由“行政院”三長偕“部會”首長配合縣市長參選人需求，周六、日到各縣市宣講，對象包含工業會、商業會、各類職業工會等。首場在高雄市漢神巨蛋舉行，約可容納400人，由鄭麗君搭配“行政院”祕書長張惇涵、“金管會主委”彭金隆出席；第二場16日在台中登場，重點是產業發展相關政策；第三場17日在嘉義縣，聚焦農業問題，近日爭議的馬鈴薯、花生皆將列於說明選單中。



根據《中時新聞網》報導，綠營人士指出，透過直接溝通為地方選舉助攻，可化解外界對“股市熱、人民無感”的攻擊，說明股市帶來的稅收與產業帶動效應。這次核心宣傳政策還包括勞保基金，政府撥補1300億；以及減稅紅利，提高扣除額、降低繳稅門檻等。另製作28頁《2026台灣好生活政績手冊》，提供各候選人、黨公職運用。



國民黨文傳會主委尹乃菁5日表示，這是民進黨執政慣用手法，表面上是讓政務官宣講政績，其實是在輔選、分配資源。賴清德執政2年，愈來愈不演了，她相信人民會用選票要民進黨下台，國民黨也將組中央助講團反制。



民眾黨發言人張彤強調，政務官應以推動國政為本，若“台灣好生活”本質只是“讓民進黨過好生活”，再次動員政務官下鄉噴政治口水、加劇對立，不僅是政務官失責，更顯現執政黨只顧選票不顧民生。